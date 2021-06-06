Inglaterra vence Romênia em último amistoso antes da Eurocopa

A Inglaterra conquistou uma nova vitória por 1 a 0 diante da Romênia em amistoso visando a preparação para a Eurocopa. Após um primeiro tempo batendo na trave em duas ocasiões, Rashford abriu o placar na segunda etapa e Gareth Southgate contou com boa participação do goleiro Johnstone para não sofrer gols.NO POSTEA Inglaterra teve um início de jogo lento, mas chegou com muito perigo pela primeira vez aos 31 minutos. Calvert-Lewin aproveitou cobrança de falta e mandou no travessão. Aos 37, Sancho recebeu bola pela esquerda da área e bateu com força, carimbando o poste. Aos 43, a Romênia chegou com Sorescu recebendo passe pelo lado direito e finalizando para boa defesa de Johnstone.
> Veja a tabela da Eurocopa
PRESSÃONo primeiro minuto, o camisa nove do time de Southgate teve nova oportunidade ao receber cruzamento e finalizou à queima roupa para intervenção de Nita. Aos 16, Rashford infiltrou na área da Romênia em velocidade, mas mandou pela linha de fundo. Aos 23, o atacante do Manchester United abriu o placar ao marcar um gol de pênalti sofrido por Grealish.
MILAGRESAos 28, a Romênia aproveitou bate rebate na área da Inglaterra, Ivan dominou a bola na entrada da pequena área e bateu com força para defesa milagrosa de Johnstone. Aos 32, Henderson desperdiçou cobrança de pênalti após Nita pegar sua finalização. Aos 37, Bellingham recebeu cruzamento na pequena área, cabeceou, mas o defensor fez milagre e tirou a bola com o pé, mandando para escanteio.