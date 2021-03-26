Inglaterra terá desfalques por lesão contra a Albânia

Neste domingo, a Inglaterra entra em campo contra a Albânia pela 2ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Na partida, a Seleção Inglesa não poderá contar com Marcus Rashford, do Manchester United, e Bukayo Saka, do Arsenal, que estão lesionados.
Após não entrar em campo na vitória por 5 a 0 contra a Seleção de San Marino por 5 a 0 nesta quinta-feira pela 1ª rodada das Eliminatórias, Marcus Rashford não poderá entrar em campo contra a Albânia.
Após ser avaliado pelos médicos da Seleção da Inglaterra, Rashford, que se lesionou pelo Manchester United na vitória por 1 a 0 contra o Milan na Europa League, não poderá atuar novamente pela equipe treinada por Gareth Southgate.
Além de Rashford, Bukayo Saka, do Arsenal, também foi avaliado pela equipe médica da Inglaterra, e não está pronto para jogar.
Inglaterra e Albânia se enfrentam às 13h (de Brasília), pela 2ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022.