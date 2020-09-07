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Inglaterra tem problemas para jogo com Dinamarca na Liga das Nações

Mason Greenwood e Phil Foden foram dispensados, enquanto Kyle Walker está suspenso. França e Croácia reeditam final da Copa do Mundo de 2018 pelo grupo 3...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 13:08

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 13:08
Crédito: Haraldur Gudjonsson/AFP
A seleção inglesa viaja para encarar a Dinamarca pela segunda rodada do grupo 2 da Liga das Nações nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília). Apesar da vitória no primeiro jogo contra a Islândia, o time passa por problemas após a dispensa de Mason Greenwood e Phil Foden por terem quebrado regras de segurança sanitária contra a Covid-19.
Com isso, o técnico Gareth Southgate estará desfalcado dos dois jovens talentos que receberam suas primeiras convocações, além de Kyle Walker, expulso na primeira partida. As perdas podem abrir espaços para outros jovens do elenco, como Mason Mount e Jack Grealish no meio de campo, enquanto Alexander-Arnold deve ocupar o lado direito.
No mesmo grupo, a Bélgica recebe a seleção da Islândia após a boa vitória contra a Dinamarca por 2 a 0. A seleção que eliminou o Brasil na última Copa do Mundo joga com força máxima para manter a liderança e buscar uma vaga inédita para a semifinal do torneio. Os visitantes, que surpreenderam na última Eurocopa, são zebras e não poderão contar com o zagueiro Ingason, expulso diante da Inglaterra.
Pelo grupo 3, também na terça e no mesmo horário, a seleção francesa, atual campeã do mundo, recebe a Croácia e vão reeditar a última final de Copa em 2018. Os mandantes possuem o favoritismo da partida e são liderados por Mbappé após vencerem fora de casa contra a Suécia, enquanto os visitantes vêm de goleada sofrida para Portugal.
Já a seleção portuguesa não teve a presença de Cristiano Ronaldo na primeira partida, mas conseguiu vencer bem e lidera o grupo no saldo de gols. Mas a tarefa não será fácil, pois a Suécia tem uma base desde a Copa de 2018, quando chegou até a fase de quartas de final, e promete dificultar o duelo, assim como fez diante da França.

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