Inglaterra pressiona Uefa por final da Champions League em Wembley

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O Reino Unido está pressionando a Uefa para que a final da Champions League entre Manchester City e Chelsea seja disputada no Wembley, segundo a imprensa inglesa. A decisão está marcada para Istambul, na Turquia, onde há uma nova onda de transmissão da Covid-19.Membros do governo britânico já estão conversando com representantes da maior entidade do futebol europeu, mas nenhuma mudança foi anunciada. No entanto, há um entendimento de que a Uefa estaria disposta a mudar o local da partida e deve haver uma nova reunião nesta segunda-feira.

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O Reino Unido colocou a Turquia na "zona vermelha" e recomenda que os cidadãos não viagem ao país para atividades de lazer. Quem for para Istambul, seja a passeio ou a trabalho, terá que fazer um período de isolamento social de 10 dias, além de dois testes de Covid-19, além de ter que arcar com um custo pessoal de quase duas mil libras (R$ 14 mil).