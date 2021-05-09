Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inglaterra pressiona Uefa por final da Champions League em Wembley

Decisão está marcada para Istambul, na Turquia, país que vive uma nova onda de transmissão de Covid-19 e está na 'lista vermelha' do Reino Unido...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 14:42
Crédito: AFP
O Reino Unido está pressionando a Uefa para que a final da Champions League entre Manchester City e Chelsea seja disputada no Wembley, segundo a imprensa inglesa. A decisão está marcada para Istambul, na Turquia, onde há uma nova onda de transmissão da Covid-19.Membros do governo britânico já estão conversando com representantes da maior entidade do futebol europeu, mas nenhuma mudança foi anunciada. No entanto, há um entendimento de que a Uefa estaria disposta a mudar o local da partida e deve haver uma nova reunião nesta segunda-feira.
> Veja a tabela da Champions League
O Reino Unido colocou a Turquia na "zona vermelha" e recomenda que os cidadãos não viagem ao país para atividades de lazer. Quem for para Istambul, seja a passeio ou a trabalho, terá que fazer um período de isolamento social de 10 dias, além de dois testes de Covid-19, além de ter que arcar com um custo pessoal de quase duas mil libras (R$ 14 mil).
A Uefa coloca como pré-requisito para a mudança da decisão para o Wembley a presença de público, que pode acomodar cerca de 21 mil pessoas caso a partida seja classificada como um evento-teste. Até o momento, nenhuma partida no principal estádio de Londres recebeu mais do que 10 mil torcedores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados