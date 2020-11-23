Inglaterra permitirá presença de até 4 mil pessoas em eventos esportivos

O público poderá acompanhar de perto eventos esportivos de forma presencial na Inglaterra. Segundo Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, a partir do dia 2 de dezembro, quando se encerra o lockdown no país, cada região terá seu próprio protocolo com base no número de contaminações registradas.Diante disso, até 4 mil torcedores poderão acompanhar jogos ao ar livre, em ambientes como estádios de futebol, por exemplo. Segundo o governo britânico, será considerado como "nível 1" os lugares de baixo risco para a população. Nessas mesmas regiões, atividades em ambientes fechados, como vôlei, poderão ter a presença de até 2 mil pessoas.