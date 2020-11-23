Inglaterra permitirá presença de até 4 mil pessoas em eventos esportivos

O público poderá acompanhar de perto eventos esportivos de forma presencial na Inglaterra. Segundo Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, a partir do dia 2 de dezembro, quando se encerra o lockdown no país, cada região terá seu próprio protocolo com base no número de contaminações registradas.Diante disso, até 4 mil torcedores poderão acompanhar jogos ao ar livre, em ambientes como estádios de futebol, por exemplo. Segundo o governo britânico, será considerado como "nível 1" os lugares de baixo risco para a população. Nessas mesmas regiões, atividades em ambientes fechados, como vôlei, poderão ter a presença de até 2 mil pessoas.
Lugares de risco médio, ou "nível 2", poderão ter 2 mil espectadores em ambientes abertos e 1 mil em locais fechados. Já as praças com alto risco (nível 3), continuarão sem a presença de público.
Com este cenário, existe a expectativa para que a partida entre Manchester United e Paris Saint-Germain, no Old Trafford, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, tenha a presença de torcedores. O jogo acontecerá no dia 2 de dezembro.