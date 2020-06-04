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futebol

Inglaterra permite clubes a realizarem cinco substituições

Equipes também vão poder contar com nove jogadores no banco de reservas como opções. Medidas visam atenuar risco de lesões de atletas após longo período de paralisação...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 15:22

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 15:22

Crédito: Premier League permite nove jogadores no banco e cinco substituições nas partidas restantes (Divulgação
A Premier League aprovou nesta quinta-feira o plano que permite os clubes a realizarem cinco substituições durante uma partida neste retorno do Campeonato Inglês após três meses parado. O “Projeto Reiniciar”, que visa o retorno do futebol no país com medidas de segurança sanitária e desportiva em benefício dos clubes, segue sendo aprimorado para a competição que irá recomeçar no próximo dia 17.
No entanto, apesar da permissão para cinco alterações, elas só poderão ser feitos em três períodos, como é atualmente. Além desta, outra novidade é que as equipes poderão ter nove jogadores no banco de reservas como opções para os treinadores. Antes da paralisação, apenas sete atletas eram permitidos.
O objetivo destas propostas é por conta do medo em relação às lesões que os atletas podem sofrer durante as partidas por conta do longo tempo de trabalho físico limitado. O protocolo segue o que já é feito, por exemplo, no Campeonato Alemão.
Ainda na reunião, os times não quiseram discutir como a competição poderia ser definida caso houvesse um novo surto de coronavírus e o torneio tivesse que ser paralisado novamente. Com apenas 13 casos positivos em testes realizados nas últimas três semanas, os clubes seguem confiante com o término da Premier League.E MAIS:PSV afasta Dumfries por ida a protesto antirracista na HolandaKroos brinca com Real Madrid por legendas em entrevistaThomas Muller conta com quem gostaria de atuar entre Messi e CR7Agente diz que volta do Bale para Inglaterra seria incrível, mas não acredita em saída do Real MadridGuardiola quer contratar Bennacer para o City na próxima temporada E MAIS:

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