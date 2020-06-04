Inglaterra permite clubes a realizarem cinco substituições

Crédito: Premier League permite nove jogadores no banco e cinco substituições nas partidas restantes (Divulgação

A Premier League aprovou nesta quinta-feira o plano que permite os clubes a realizarem cinco substituições durante uma partida neste retorno do Campeonato Inglês após três meses parado. O “Projeto Reiniciar”, que visa o retorno do futebol no país com medidas de segurança sanitária e desportiva em benefício dos clubes, segue sendo aprimorado para a competição que irá recomeçar no próximo dia 17.

No entanto, apesar da permissão para cinco alterações, elas só poderão ser feitos em três períodos, como é atualmente. Além desta, outra novidade é que as equipes poderão ter nove jogadores no banco de reservas como opções para os treinadores. Antes da paralisação, apenas sete atletas eram permitidos.

O objetivo destas propostas é por conta do medo em relação às lesões que os atletas podem sofrer durante as partidas por conta do longo tempo de trabalho físico limitado. O protocolo segue o que já é feito, por exemplo, no Campeonato Alemão.