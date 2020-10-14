Inglaterra perde para a Dinamarca, que assume a liderança do grupo

Crédito: Dinamarca é a nova líder do grupo 2 (Divulgação/Twitter Seleção Inglesa

A Inglaterra foi derrotada pela Dinamarca, em casa, e perdeu a liderança do grupo 2 na Liga das Nações A. Os mandantes tiveram Maguire expulso ainda no primeiro tempo e viram Eriksen marcar, de pênalti, o único gol do confronto.Jogo complica para os inglesesDesde o primeiro tempo, a Inglaterra não teve vida fácil com a Dinamarca. Antes dos dez minutos, Dolberg bateu com muito perigo, rente à trave. Tempo depois, Eriksen avançou e finalizou de fora da área, mas a bola subiu.

As coisas começaram a complicar para os donos da casa quando Maguire recebeu o segundo amarelo e foi expulso aos 31. Para piorar a situação, Walker cometeu pênalti em Delaney. Eriksen bateu no meio do gol e fez 1 a 0 para a Dinamarca.

Inglaterra quase arranca empateMesmo com um a menos, a Inglaterra foi para cima em busca do empate. Reece James bateu e Schmeichel evitou o empate. Mount também finalizou e o goleiro do Leicester fez uma defesa espetacular. Sisto ainda teve a chance de matar o jogo para a Dinamarca, mas o chute saiu torto e não assustou os rivais ingleses.