Inglaterra goleia San Marino em casa e estreia com vitória nas Eliminatórias Europeias

Nesta quinta-feira, a Inglaterra estreiou nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, após receber a equipe de San Marino no Wembley, em Londres. A partida válida pelo Grupo I terminou com goleada dos ingleses por 5 a 0. Ward-Prowse, Calvert-Lewin - duas vezes -, Starling e Watkins fizeram os gols da partida.
INGLATERRA ABRE O PLACAR
Logo no início, a Inglaterra pressionaria o jogo inteiro. Assim, com menos de 20 minutos, os ingleses já haviam finalizado seis vezes. Com isso, aos 14, após uma boa trama no lado esquerdo, Chilwell fez bom cruzamento rasteiro e James Ward-Prowse, de primeira, finalizou bem e abriu o placar.
MANDANTES AMPLIAM
Os comandados de Gareth Southgate seguiram pressionando, mesmo após abrir o placar. Dessa forma, aos 21 minutos, o atacante Calvert-Lewin apareceu bem para completar de cabeça o ótimo cruzamento de Reece James, e ampliar o marcador.
VIROU PASSEIO
Ainda na primeira etapa, a Inglaterra conseguiu marcar mais um. Com amplo domínio do jogo, os ingleses estavam ligados quando a defesa de San Marino errou na saída de bola. Logo, aos 31, Mason Mount recuperou a bola e tocou para Sterling invadir a área, driblar o zagueiro e finalizar para fazer o 3 a 0.
GOLEADA
Aos seis minutos do segundo tempo, a Inglaterra chegou ao seu quarto gol na partida. Após lançamento inteligente de Chilwell para Lingard, o meio campo tocou na medida e Calvert-Lewin, já na pequena área, empurrou para a rede.
MAIS UM
Já aos 38 minutos, Foden achou Watkins na entrada da área. Assim, o jogador teve toda a frieza para dominar, limpar a marcação e bater no canto esquerdo do goleiro para fazer o 5 a 0.
SEQUÊNCIA
A Inglaterra volta a campo neste domingo, às 13h (horário de Brasília), contra a Albânia, pela segunda rodada das Eliminatórias. A equipe de San Marino, por sua vez, também jogo no domingo, pelas Eliminatórias, porém, contra a Hungria, às 15h45 (de Brasília).