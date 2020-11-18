Inglaterra goleia Islândia em sua despedida da Liga das Nações

Sem chances de classificação, a Inglaterra goleou a Islândia por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Wembley Stadium, pela Liga das Nações. Declan Rice, Mount e Phil Foden, duas vezes, marcaram os gols da vitória do time inglês.
Com o resultado, a Inglaterra chegou aos 10 pontos no Grupo 2 e não conseguiu a classificação para fase final da competição. Bélgica, Itália, França e Espanha garantiram a vaga.
O JOGO A Inglaterra entrou em campo sem chances de se classificar para o quadrangular final da Liga das Nações, mas, apesar disso, iniciou o jogo pressionando a Islândia. Aos 20 minutos, Phil Foden cobrou a falta em direção a área e encontrou Declan Rice, com liberdade, para mandar no canto direito do gol e abrir o placar. A pressão era grande e só dava Inglaterra. Aos 24, Harry Kane fez boa jogada, tocou para Manson Mount colocar no canto direito para abrir 2 a 0.
A segunda etapa teve uma intensidade menor, com menos chances e gol. A Islândia viu a tarefa ficar ainda mais complicada, quando aos 10 minutos, Birkir Már Saevarsson cometeu falta dura e recebeu o segundo amarelo.
Com a superioridade numérica, a Inglaterra sobrou ainda mais na partida e tratou de golear o adversário. Aos 35, Jadon Sancho fez a jogada na ponta e tocou para Phil Foden marcar o terceiro. Logo depois, aos 40, Phil Foden arriscou de fora da área e marcou um belo gol para fechar a goleada.