Inglaterra goleia Andorra e mantém invencibilidade nas Eliminatórias

A Inglaterra goleou Andorra pelo placar de 5 a 0 pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto mantém os ingleses na liderança de seu grupo, e contou com gols de Chilwell, Saka, Abraham, Ward-Prowse e Grealish.Veja a tabela das Eliminatórias
ABRIU O PLACARJá no início da partida deste sábado, a Seleção Inglesa foi ao ataque para marcar contra Andorra, sendo eficaz aos 17 minutos de jogo. Após assistência de Jadon Sancho, o lateral-esquerdo Ben Chilwell fez o primeiro gol do confronto.
AMPLIOUO segundo gol da Inglaterra saiu perto do final da primeira etapa quando, aos 40 minutos, outra perigosa jogada de ataque foi criada. Com assistência de Phil Foden, o jovem Bukayo Saka, do Arsenal, fez mais um gol para os ingleses contra Andorra.
MAIS UMOs ingleses conseguiram aumentar a sua vantagem contra Andorra apenas na segunda etapa. Com quatorze minutos disputados na parte final do confronto, a Inglaterra chegou ao ataque e, com mais uma assistência de Jadon Sancho, o gol saiu, desta vez por Tammy Abraham.
GOLEADAPerto do fim do confronto, os ingleses conseguiram fazer mais gols para fechar a conta contra Andorra. Aos 34 minutos, Ward-Prowse fez o quarto em rebote de um pênalti perdido e, por fim, Jack Grealish encerrou a goleada marcando aos 41 minutos.
SEQUÊNCIAAndorra entra em campo contra San Marino às 15:45h (de Brasília) desta terça-feira. Os ingleses entram em campo no mesmo dia e no mesmo horário para enfrentar a Hungria.