Inglaterra goleia a Ucrânia com tranquilidade e avança às semifinais da Eurocopa

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / POOL / AFP

A Inglaterra conseguiu a classificação para as semifinais da Eurocopa com uma goleada sobre a Ucrânia. Neste sábado, os ingleses venceram os ucranianos por 4 a 0 nas quartas de final da Euro com gols de Kane (duas vezes), Maguire e Henderson para avançar de fase.

Veja o mata-mata da EurocopaATAQUE FEROZOs ingleses foram ao ataque já no início da partida deste sábado para abrir o placar. Com apenas quatro minutos de jogo, a jogada foi criada para Raheem Sterling achar a assistência para Harry Kane, que acertou a rede ucraniana, fazendo o primeiro do confronto.

GOL DO MANCHESTER UNITEDNa segunda etapa, após os ingleses administrarem bem os 45 minutos iniciais da partida, a oportunidade de ampliar a vantagem chegou já no primeiro minuto. Em cruzamento de Luke Shaw, o zagueiro Harry Maguire, em uma jogada do Manchester United, marcou mais um dos ingleses.

ARTILHEIROCom o controle da partida, os ingleses não abdicaram do ataque em nenhum momento, e conseguiram, mais uma vez, marcar um gol. Aos cinco minutos do segundo tempo, Luke Shaw deu mais uma assistência, dessa vez para Harry Kane marcar.

GOLEADASe nem todo mundo considera o 3 a 0 goleada, a Inglaterra decidiu fazer da partida um chocolate. Com o relógio marcando dezoito minutos da segunda etapa, Mason Mount achou a assistência para Jordan Henderson fazer o quarto gol inglês.