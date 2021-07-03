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Inglaterra goleia a Ucrânia com tranquilidade e avança às semifinais da Eurocopa

Vitória dos ingleses por 4 a 0 colocou a seleção na semifinal da Euro; adversária será a Dinamarca, na quarta-feira...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 17:49

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 17:49
Crédito: ALBERTO PIZZOLI / POOL / AFP
A Inglaterra conseguiu a classificação para as semifinais da Eurocopa com uma goleada sobre a Ucrânia. Neste sábado, os ingleses venceram os ucranianos por 4 a 0 nas quartas de final da Euro com gols de Kane (duas vezes), Maguire e Henderson para avançar de fase.
Veja o mata-mata da EurocopaATAQUE FEROZOs ingleses foram ao ataque já no início da partida deste sábado para abrir o placar. Com apenas quatro minutos de jogo, a jogada foi criada para Raheem Sterling achar a assistência para Harry Kane, que acertou a rede ucraniana, fazendo o primeiro do confronto.
GOL DO MANCHESTER UNITEDNa segunda etapa, após os ingleses administrarem bem os 45 minutos iniciais da partida, a oportunidade de ampliar a vantagem chegou já no primeiro minuto. Em cruzamento de Luke Shaw, o zagueiro Harry Maguire, em uma jogada do Manchester United, marcou mais um dos ingleses.
ARTILHEIROCom o controle da partida, os ingleses não abdicaram do ataque em nenhum momento, e conseguiram, mais uma vez, marcar um gol. Aos cinco minutos do segundo tempo, Luke Shaw deu mais uma assistência, dessa vez para Harry Kane marcar.
GOLEADASe nem todo mundo considera o 3 a 0 goleada, a Inglaterra decidiu fazer da partida um chocolate. Com o relógio marcando dezoito minutos da segunda etapa, Mason Mount achou a assistência para Jordan Henderson fazer o quarto gol inglês.
SEQUÊNCIAEliminada, a Ucrânia despede-se da competição enquanto a Inglaterra entra em campo às 16h (de Brasília) desta quarta-feira para enfrentar a Dinamarca na semifinal da Eurocopa.

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