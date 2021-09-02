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futebol

Inglaterra goleia a Hungria fora de casa pelas Eliminatórias da Europa

Em goleada da Inglaterra sobre a Hungria pelas Eliminatórias, jogadores ingleses marcaram gols no segundo tempo...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 17:56

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 17:56
Crédito: ATTILA KISBENEDEK / AFP
A Inglaterra aplicou uma goleada de 4 a 0 na Hungria nesta quinta-feira pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Com gols marcados por Sterling, Harry Kane, Maguire e Declan Rice, os ingleses conseguiram mais uma vitória.
Veja a tabela das EliminatóriasPRIMEIRO TEMPODurante o primeiro tempo do confronto desta quinta-feira, a Inglaterra foi melhor no ataque, mas não conseguiu fazer um gol. Foram quatro finalizações para os visitantes, que não foram eficazes ao tentar acertar o gol, e erraram as suas oportunidades.
Os húngaros seguiram na mesma linha dos ingleses, mas finalizaram apenas uma vez na etapa inicial da partida em Budapeste. A equipe da casa não foi bem durante os 45 minutos inicias, e mantiveram o 0 a 0 no placar do confronto.
SEGUNDO TEMPOA Inglaterra saiu na frente do placar aos 10 minutos de partida com gol de Raheem Sterling após assistência de Mason Mount. Logo depois de fazer o primeiro do jogo, os ingleses ampliaram a vantagem com gol marcado por Harry Kane.
Na sequência, aos 24 minutos de partida, um gol do Manchester United saiu após Luke Shaw dar a assistência para o zagueiro Harry Maguire marcar. Para concluir a goleada inglesa, Mount deu mais uma assistência, mas agora para Declan Rice fechar a conta.
SEQUÊNCIAA Hungria enfrenta a Albânia às 13h (de Brasília) deste domingo. Os ingleses também entram em campo neste domingo, mas às 13h (de Brasília).

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