Inglaterra goleia a Hungria fora de casa pelas Eliminatórias da Europa

Crédito: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Inglaterra aplicou uma goleada de 4 a 0 na Hungria nesta quinta-feira pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Com gols marcados por Sterling, Harry Kane, Maguire e Declan Rice, os ingleses conseguiram mais uma vitória.

Veja a tabela das EliminatóriasPRIMEIRO TEMPODurante o primeiro tempo do confronto desta quinta-feira, a Inglaterra foi melhor no ataque, mas não conseguiu fazer um gol. Foram quatro finalizações para os visitantes, que não foram eficazes ao tentar acertar o gol, e erraram as suas oportunidades.

Os húngaros seguiram na mesma linha dos ingleses, mas finalizaram apenas uma vez na etapa inicial da partida em Budapeste. A equipe da casa não foi bem durante os 45 minutos inicias, e mantiveram o 0 a 0 no placar do confronto.

SEGUNDO TEMPOA Inglaterra saiu na frente do placar aos 10 minutos de partida com gol de Raheem Sterling após assistência de Mason Mount. Logo depois de fazer o primeiro do jogo, os ingleses ampliaram a vantagem com gol marcado por Harry Kane.

Na sequência, aos 24 minutos de partida, um gol do Manchester United saiu após Luke Shaw dar a assistência para o zagueiro Harry Maguire marcar. Para concluir a goleada inglesa, Mount deu mais uma assistência, mas agora para Declan Rice fechar a conta.