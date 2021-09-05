Inglaterra faz partida tranquila e goleia a Andorra em Wembley pelas Eliminatórias Europeias

100% para a Inglaterra. Neste domingo, o English Team encarou a Andorra pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias e o time de Gareth Southgate não tomou conhecimento do adversário. Com gols de Lingard (duas vezes), Harry Kane e Bukayo Saka, o English Team venceu por 4 a 0 em Wembley.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022LINGARDINHOComo esperado, a Inglaterra tomou conta da partida desde os primeiros minutos e criou boas chances. Aos 18 da etapa inicial, Saka fez boa jogada pela esquerda, cruzou para o meio a bola sobrou para Lingard abrir o placar. Aos 33 do segundo tempo, o camisa 10 fez o terceiro em chute de fora da área.
O FURACÃOReserva na partida deste domingo, o atacante Harry Kane entrou no segundo tempo e precisou de apenas dez minutos em campo para balançar as redes. Após o juiz marcar pênalti para o English Team, o centroavante do Tottenham bateu forte e fez o segundo. No fim, Saka fez o quarto e fechou a conta.
100%Com a vitória, a Inglaterra segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias. Em cinco jogos, os ingleses venceram todos, com 16 gols marcados e apenas um sofrido. É a segunda melhor campanha do torneio, atrás apenas da Dinamarca.
SEQUÊNCIANa próxima rodada das Eliminatórias, a Inglaterra encara a Polônia, na quarta-feira, fora de casa. No mesmo dia, a Andorra enfrenta a Hungria, fora de casa.