  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Inglaterra faz partida tranquila e goleia a Andorra em Wembley pelas Eliminatórias Europeias
futebol

Inglaterra faz partida tranquila e goleia a Andorra em Wembley pelas Eliminatórias Europeias

Time de Gareth Southagate pressiona no primeiro tempo, mas cresce de produção com entrada de titulares na etapa final. Ingleses têm 100% de aproveitamento no torneio...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 14:54
Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP
100% para a Inglaterra. Neste domingo, o English Team encarou a Andorra pela quinta rodada das Eliminatórias Europeias e o time de Gareth Southgate não tomou conhecimento do adversário. Com gols de Lingard (duas vezes), Harry Kane e Bukayo Saka, o English Team venceu por 4 a 0 em Wembley.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022LINGARDINHOComo esperado, a Inglaterra tomou conta da partida desde os primeiros minutos e criou boas chances. Aos 18 da etapa inicial, Saka fez boa jogada pela esquerda, cruzou para o meio a bola sobrou para Lingard abrir o placar. Aos 33 do segundo tempo, o camisa 10 fez o terceiro em chute de fora da área.
O FURACÃOReserva na partida deste domingo, o atacante Harry Kane entrou no segundo tempo e precisou de apenas dez minutos em campo para balançar as redes. Após o juiz marcar pênalti para o English Team, o centroavante do Tottenham bateu forte e fez o segundo. No fim, Saka fez o quarto e fechou a conta.
100%Com a vitória, a Inglaterra segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias. Em cinco jogos, os ingleses venceram todos, com 16 gols marcados e apenas um sofrido. É a segunda melhor campanha do torneio, atrás apenas da Dinamarca.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada das Eliminatórias, a Inglaterra encara a Polônia, na quarta-feira, fora de casa. No mesmo dia, a Andorra enfrenta a Hungria, fora de casa.

