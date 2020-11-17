Inglaterra e Islândia cumprem tabela em jogo pela Liga das Nações

Inglaterra e Islândia se enfrentam pela Liga das Nações nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília). O jogo não tem nenhum valor esportivo, uma vez que a seleção dirigida por Gareth Southgate não tem chances de alcançar a liderança do Grupo 2 e ir às semifinais, enquanto os rivais ocupam a última colocação com cinco derrotas em cinco jogos.
Apesar da derrota na última partida para a seleção de Roberto Martínez por 2 a 0, Southgate fez uma análise positiva da postura da equipe. O técnico também disse que o jogo foi melhor do que uma partida da última edição da Liga das Nações em que a Inglaterra venceu a Espanha fora de casa por 3 a 2.
- Eu acho que jogamos bem contra a Irlanda e contra a Bélgica. Um ponto interessante é que tivemos mais chances de gol do que a Bélgica, tivemos ataques mais perigosos. A percepção daquele jogo (contra a Espanha) não é a realidade. Se você jogar naquele nível todo jogo, vamos perder, mas se atuarmos como contra a Bélgica, venceremos. Nós vamos continuar melhorando.
Questionado no comando da seleção inglesa, Southgate também demonstrou vontade em seguir no cargo e enfrentar os próximos desafios que terá pela frente.
- Todo mundo está tendo que lidar com diferentes níveis de incerteza. Em qualquer trabalho, você terá momento em que as coisas vão bem e momentos em que será desafiado, questionado. Você tem que lutar, se manter forte e focado nas coisas certas.
A partida será disputada no mítico estádio de Wembley após a incerteza se a Islândia poderia atuar no país após ter jogado contra a Dinamarca fora de casa. O governo inglês havia determinado que quem chegasse do país escandinavo, deveria passar por um período de isolamento por conta do surto de uma nova variante da Covid-19 no país escandinavo. No entanto, a situação foi contornada e o duelo está confirmado.