Inglaterra e Hungria empatam em Londres nas Eliminatórias Europeias

Crédito: BEN STANSALL / AFP

Tudo igual na capital inglesa. Nesta terça-feira, pelas Eliminatórias Europeias, a Inglaterra recebeu a Hungria no Estádio de Wembley e as equipes empataram em 1 a 1 na antepenúltima rodada do torneio. Sallai, de pênalti, abriu o placar para os visitantes, mas Stones deixou tudo igual ainda na etapa inicial.DE PÊNALTIMesmo jogando fora de casa, a Hungria foi quem abriu o placar em Wembley. Aos 23 minutos, Luke Shaw levantou demais o pé e acertou o rosto de Loic Négo. O juiz marcou pênalti, que Sallai bateu bem, deslocando o goleiro Pickford, para inaugurar o marcador.

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TUDO IGUALAinda na etapa inicial, os ingleses conseguiram o gol de empate com o zagueiro John Stones. Phil Foden cobrou falta pela direita, a bola desviou dentro da área e sobrou na segunda trave para o jogador do Manchester City chegar sozinho e deixar tudo igual aos 37 minutos.

TUDO IGUALNa etapa final, nenhuma das duas equipes se lançou desesperadamente ao ataque e ninguém balançou as redes. Os donos da casa finalizaram cinco vezes, mas sem muito perigo, enquanto os visitantes chegaram três vezes e não acertaram o alvo em nenhuma delas.

RACISMOAssim como aconteceu no jogo realizado na Hungria, quando torcedores húngaros cometeram racismo com atletas ingleses, fãs do time de Marco Rossi novamente cometeram abuso racial com britânicos. Desta vez, porém, a polícia de Londres prendeu um dos infratores no Estádio de Wembley.

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