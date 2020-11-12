Inglaterra domina a Irlanda e vence amistoso em Londres com facilidade

Em amistoso realizado no Estádio de Wembley nesta quinta-feira, a seleção da Inglaterra recebeu a Irlanda e, com facilidade, bateu o rival por 3 a 0. Os gols foram marcados por Maguire, Sancho e Calvert-Lewin. O próximo compromisso do English Team é pela Liga das Nações, no fim de semana.Na etapa inicial, os donos da casa marcaram em cima, pressionaram o adversário e abriram o placar com o zagueiro Maguire, de cabeça, aos 17 minutos. O segundo foi marcado por Sancho, aos 30 minutos, após o camisa 10 receber na esquerda, encarar a marcação, e bater forte no canto.