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futebol

Inglaterra domina a Irlanda e vence amistoso em Londres com facilidade

Time de Gareth Southgate tem o controle do jogo durante os 90 minutos e consegue vitória tranquila no Estádio de Wembley. Próximo jogo é contra a Bélgica, pela Liga das Nações...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 19:06

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 19:06

Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP
Em amistoso realizado no Estádio de Wembley nesta quinta-feira, a seleção da Inglaterra recebeu a Irlanda e, com facilidade, bateu o rival por 3 a 0. Os gols foram marcados por Maguire, Sancho e Calvert-Lewin. O próximo compromisso do English Team é pela Liga das Nações, no fim de semana.Na etapa inicial, os donos da casa marcaram em cima, pressionaram o adversário e abriram o placar com o zagueiro Maguire, de cabeça, aos 17 minutos. O segundo foi marcado por Sancho, aos 30 minutos, após o camisa 10 receber na esquerda, encarar a marcação, e bater forte no canto.
Na etapa final, os ingleses diminuíram um pouco o ritmo, mas ainda continuaram pressionando os irlandeses. O gol que selou a vitória foi marcado pelo atacante Calvert-Lewin, destaque do Everton, em cobrança de pênalti sem chances para o goleiro da Irlanda.
No próximo fim de semana, a Inglaterra entra em campo pela Liga das Nações. O time de Gareth Southgate enfrenta a Bélgica, no domingo, fora de casa, às 16h45 (de Brasília).

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