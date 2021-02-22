Inglaterra começa a avançar por volta de público nos estádios

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A Inglaterra planeja a volta do público aos estádios. Nesta segunda-feira, o executivo de Inglaterra, liderado por Boris Johnson, um plano de retomada às atividades. No documento, está previsto que os eventos esportivos continuarão sem receber espectadores até 17 de maio.

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O governo já havia tentado utilizar público reduzido, mas a nova onda de contaminação freou o retorno dos torcedores. Desde dezembro a presença de fãs nos estádios foi proibida novamente.A Premier League, portanto, deve poder contar com público em sua última rodada da temporada, que ocorre no dia 23 de maio. Até lá, as competições seguirão sem torcedores nos estádios.