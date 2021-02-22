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Inglaterra começa a avançar por volta de público nos estádios

Executivo do país soltou um documento afirmando que os jogos permanecerão sem torcida até 17 de maio. Última rodada da Premier League ocorre no dia 23...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 14:11

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 14:11

Crédito: AFP
A Inglaterra planeja a volta do público aos estádios. Nesta segunda-feira, o executivo de Inglaterra, liderado por Boris Johnson, um plano de retomada às atividades. No documento, está previsto que os eventos esportivos continuarão sem receber espectadores até 17 de maio.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
O governo já havia tentado utilizar público reduzido, mas a nova onda de contaminação freou o retorno dos torcedores. Desde dezembro a presença de fãs nos estádios foi proibida novamente.A Premier League, portanto, deve poder contar com público em sua última rodada da temporada, que ocorre no dia 23 de maio. Até lá, as competições seguirão sem torcedores nos estádios.
Assim, os jogos da Eurocopa também terão a possibilidade de contarem com torcedores. Além deles, o Torneio de Wimbledon, de tênis, previsto para a última semana de junho, também poderá receber o público.

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