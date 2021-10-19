Influência negativa? Rafinha se defende das acusações no Grêmio

'Fiquei um pouco surpreso. Os jornalistas têm todo direito de dar opinião sobre desempenho em campo, se vamos bem ou mal, fora de campo também se quer opinar, mas não podemos inventar algumas coisas, como foram inventadas ao meu respeito, sendo que a pessoa não me conhece (...) Tem 100 pessoas aqui no vestiário do Grêmio, se fosse uma influência ruim, que não agregasse, vocês já estariam sabendo há muito tempo. Não combina comigo. Sou pessoa para frente, honesta. E o que tiver que fazer para o bem do time que estou defendendo, vou fazer até o final', afirmou.