Influência negativa? Rafinha se defende das acusações no Grêmio

O momento do Grêmio é preocupante no Campeonato Brasileiro, mas o elenco deu uma resposta no último fim de semana, ao bater o Juventude por 3 a 2, em casa.
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O jogo serviu para acalmar o ambiente dentro do clube, principalmente no que diz respeito ao lateral-direito Rafinha, que rebateu alguns boatos que ganharam força nas últimas semanas.
Em meio a saída do técnico Felipão, jornalistas locais citaram a possível má influência de Rafinha no elenco, algo que fez o jogador se manifestar.
'Fiquei um pouco surpreso. Os jornalistas têm todo direito de dar opinião sobre desempenho em campo, se vamos bem ou mal, fora de campo também se quer opinar, mas não podemos inventar algumas coisas, como foram inventadas ao meu respeito, sendo que a pessoa não me conhece (...) Tem 100 pessoas aqui no vestiário do Grêmio, se fosse uma influência ruim, que não agregasse, vocês já estariam sabendo há muito tempo. Não combina comigo. Sou pessoa para frente, honesta. E o que tiver que fazer para o bem do time que estou defendendo, vou fazer até o final', afirmou.
Calendário
Agora, o Tricolor ganha alguns dias de descanso e volta a campo na próxima segunda-feira, quando o Tricolor encara o Atlético-GO, fora de casa.