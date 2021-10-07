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Influencer atleticano pede desculpas por chamar Galo de ‘cavalo paraguaio’ no jogo contra a Chape

Gustavo Tubarão, que tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, se desculpou e disse que "o xingaram com razão"...

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 17:51
O empate do Atlético-MG diante da lanterna Chapecoense gerou muita contrariedade na torcida do Galo e em especial no influencer mineiro Gustavo Tubarão, que possui mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais.
Só que o 2 a 2 do alvinegro diante do time catarinense revoltou ainda mais Tubarão, que no auge da emoção, chamou o time atleticano de “Cavalo Paraguaio”. A fala do influencer deixou os outros torcedores do Galo bravos, gerando uma onda de xingamentos, reclamações e ofensas a Gustavo.
Recentemente, o influencer ganhou mais destaque nas redes, pois teve seu celular roubado por outros torcedores do Atlético antes do jogo contra o Palmeiras, pela Libertadores, no Mineirão. Ele fez um video comentando a situação e que dois homens haviam sido presos pela policia. Agora, houve novo destaque negativo na imagem do rapaz.
Fazendo mea culpa, o produtor de conteúdo fez uma postagem pedindo desculpas e admitiu que a bronca dos atleticanos era justa, pois o time está na liderança da competição, com 50 pontos, 11 a mais do que seus principais concorrentes, Flamengo e Palmeiras. Confira o vídeo a retratação de Gustavo Tubarão. Tubarão pediu desculpas  à Massa Alvinegra depois de chamar o time de "Cavalo Paraguaio"- (Reprodução)

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