Influencer atleticano pede desculpas por chamar Galo de ‘cavalo paraguaio’ no jogo contra a Chape

O empate do Atlético-MG diante da lanterna Chapecoense gerou muita contrariedade na torcida do Galo e em especial no influencer mineiro Gustavo Tubarão, que possui mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais.

Só que o 2 a 2 do alvinegro diante do time catarinense revoltou ainda mais Tubarão, que no auge da emoção, chamou o time atleticano de “Cavalo Paraguaio”. A fala do influencer deixou os outros torcedores do Galo bravos, gerando uma onda de xingamentos, reclamações e ofensas a Gustavo.

Recentemente, o influencer ganhou mais destaque nas redes, pois teve seu celular roubado por outros torcedores do Atlético antes do jogo contra o Palmeiras, pela Libertadores, no Mineirão. Ele fez um video comentando a situação e que dois homens haviam sido presos pela policia. Agora, houve novo destaque negativo na imagem do rapaz.