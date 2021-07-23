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futebol

Infelizes coincidências marcam queda do Internacional na Libertadores

Enredo da partida decisiva contra o Olimpia e datas com referência ruim se tornam mais latentes com a eliminação no Beira-Rio...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 00:12

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 00:12
Crédito: Divulgação / Twitter Internacional
Além do natural elemento de frustração que o Internacional acumula com a eliminação na Libertadores diante do Olimpia, a data e a forma como a queda se constituiu formaram infelizes coinciências relacionadas ao time paraguaio e ao técnico Diego Aguirre.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNo caso do oponente, o Inter já havia experimentado em outra edição de Liberta a amarga sensação de parar sua trajetória continental no Decano em 1989.
Na semifinal da edição em questão, o Colorado decidiu em casa a classificação frente ao Olimpia e também acabou desperdiçando uma cobrança no tempo normal e sendo igualmente menos eficiente na marca da cal após o tempo regulamentar. A diferença ficou apenas por conta do agregado onde, depois de ganhar como visitante por 1 a 0, em 89 o time do Beira-Rio perdeu por 3 a 2 jogando em Porto Alegre, fato que levou a disputa para os pênaltis.
O outro elemento fatídico na partida da noite da última quinta-feira (22) foi que, sob o comando do mesmo Diego Aguirre, o Inter também caia na Libertadores de 2015 para o Tigres-MEX. Depois de ganhar por 2 a 1 em casa, o time que na época contava com nomes como Aránguiz, D'Alessandro, Nilmar e cia. não resistiu a pressão dos mexicanos e perdeu por 3 a 1 no Estádio Universitario. A queda, na época, acabou motivando a saída de Aguirre do comando técnico da equipe.

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