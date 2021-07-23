Infelizes coincidências marcam queda do Internacional na Libertadores

Crédito: Divulgação / Twitter Internacional

Além do natural elemento de frustração que o Internacional acumula com a eliminação na Libertadores diante do Olimpia, a data e a forma como a queda se constituiu formaram infelizes coinciências relacionadas ao time paraguaio e ao técnico Diego Aguirre.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNo caso do oponente, o Inter já havia experimentado em outra edição de Liberta a amarga sensação de parar sua trajetória continental no Decano em 1989.

Na semifinal da edição em questão, o Colorado decidiu em casa a classificação frente ao Olimpia e também acabou desperdiçando uma cobrança no tempo normal e sendo igualmente menos eficiente na marca da cal após o tempo regulamentar. A diferença ficou apenas por conta do agregado onde, depois de ganhar como visitante por 1 a 0, em 89 o time do Beira-Rio perdeu por 3 a 2 jogando em Porto Alegre, fato que levou a disputa para os pênaltis.