Infantino desmente Copa do Mundo bienal: 'Não é proposta da Fifa'

Durante o Congresso da Fifa, Gianni Infantino, presidente da entidade, desmentiu que a ideia da Copa do Mundo a cada dois anos tenha sido proposta pelo organismo máximo do futebol. No entanto, o italiano afirmou que há um estudo sendo realizado sobre esse projeto.- A Fifa deve organizar competições internacionais próprias. Ser um impulsor do desenvolvimento. Chegou a hora de focarmos no futuro do futebol e dos torneios. Também esclareço sobre o Mundial bienal. A Fifa não propôs a Copa do Mundo Bienal. No último Congresso, 88% das federações votaram a favor de estudar a viabilidade do projeto. A Fifa analisou e viu que era viável. Mas após essa certificação, começa a segunda fase de debates e consultas.
Em 2026, a Copa do Mundo já sofrerá uma drástica alteração em seu formato, uma vez que passará a receber 48 seleções. Desde 1998, no Mundial da França, a competição é disputada com 32 equipes, embora o torneio já tenha sofrido outras mudanças nesse sentido ao longo dos anos.
No entanto, a realização de uma Copa do Mundo a cada dois anos também iria afetar as competições continentais, como a Copa América e Eurocopa, por exemplo. Diversas entidades e até mesmo jogadores já se mostraram contrários a essa proposta.