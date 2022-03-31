Infantino desmente Copa do Mundo bienal: 'Não é proposta da Fifa'

Durante o Congresso da Fifa, Gianni Infantino, presidente da entidade, desmentiu que a ideia da Copa do Mundo a cada dois anos tenha sido proposta pelo organismo máximo do futebol. No entanto, o italiano afirmou que há um estudo sendo realizado sobre esse projeto.- A Fifa deve organizar competições internacionais próprias. Ser um impulsor do desenvolvimento. Chegou a hora de focarmos no futuro do futebol e dos torneios. Também esclareço sobre o Mundial bienal. A Fifa não propôs a Copa do Mundo Bienal. No último Congresso, 88% das federações votaram a favor de estudar a viabilidade do projeto. A Fifa analisou e viu que era viável. Mas após essa certificação, começa a segunda fase de debates e consultas.