Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Infantino desmente Copa do Mundo bienal: 'Não é proposta da Fifa'

No entanto, presidente da Fifa afirma que há um estudo sobre o projeto em andamento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 12:24

Publicado em 31 de Março de 2022 às 12:24

Durante o Congresso da Fifa, Gianni Infantino, presidente da entidade, desmentiu que a ideia da Copa do Mundo a cada dois anos tenha sido proposta pelo organismo máximo do futebol. No entanto, o italiano afirmou que há um estudo sendo realizado sobre esse projeto.- A Fifa deve organizar competições internacionais próprias. Ser um impulsor do desenvolvimento. Chegou a hora de focarmos no futuro do futebol e dos torneios. Também esclareço sobre o Mundial bienal. A Fifa não propôs a Copa do Mundo Bienal. No último Congresso, 88% das federações votaram a favor de estudar a viabilidade do projeto. A Fifa analisou e viu que era viável. Mas após essa certificação, começa a segunda fase de debates e consultas.
Em 2026, a Copa do Mundo já sofrerá uma drástica alteração em seu formato, uma vez que passará a receber 48 seleções. Desde 1998, no Mundial da França, a competição é disputada com 32 equipes, embora o torneio já tenha sofrido outras mudanças nesse sentido ao longo dos anos.
No entanto, a realização de uma Copa do Mundo a cada dois anos também iria afetar as competições continentais, como a Copa América e Eurocopa, por exemplo. Diversas entidades e até mesmo jogadores já se mostraram contrários a essa proposta.
Crédito: InfantinoafirmaqueCopadoMundobienalnãoéumaideiadaFifa(Foto:GIUSEPPECACACE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra
Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados