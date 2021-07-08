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Inédito: Botafogo alcança maior sequência sem vitórias fora de casa em todas as participações na Série B

Alvinegro não triunfou longe do Rio de Janeiro em seis partidas seguidas e, mesmo na 10ª rodada, já superou marca negativa em relação a 2003 e 2015...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 06:00
Crédito: Francisco Cedrim / Ascom CRB
Jogos fora de casa são o calcanhar de Aquiles do Botafogo. O Alvinegro, de campanha mediana até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, não venceu longe de seus domínios na competição. Já são seis jogos seguidos sem um triunfo fora do Rio de Janeiro - isto significa que o Alvinegro já superou esta sequência em relação às outras duas campanhas na segunda divisão.
+ Análise: a impressão é que o Botafogo não pode (ou não gosta de) facilitar a própria vida nos jogos
Tanto em 2003 quanto em 2015, o máximo que o Botafogo ficou sem vencer fora de casa foram em cinco jogos seguidos. Na atual temporada, mesmo na 10ª rodada, o Glorioso já deixou esta marca para trás.
São três empates e três derrotas para o Botafogo na atual temporada da Série B. Além disto, todos os gols tomados pela equipe na competição foram em partidas justamente longe do Rio de Janeiro. Há uma drástica mudança de postura e resultados.Em 2015, o Botafogo estreou na Série B justamente vencendo o Paysandu fora de casa. A equipe, à época, ficou no máximo cinco jogos seguidos fora de casa sem vencer: entre a 9ª e a 17ª rodada - derrotas para Macaé e Santa Cruz, respectivamente.
Na primeira participação do Botafogo na Série B, em 2003, esta sequência veio apenas na reta decisiva da competição, pegando os dois jogos da segunda fase e três duelos da fase final. Mesmo assim, isto foi suficiente para o Alvinegro conseguir o acesso à elite.
O Botafogo nunca ficou tanto tempo sem vencer uma partida fora de casa. A posição da equipe na classificação é um reflexo disto: o Botafogo tem 12 pontos, é o 9º colocado - ainda pode perder posições com o decorrer da rodada - e está a cinco pontos do G4.SEQUÊNCIAS DO BOTAFOGO SEM VENCER FORA DE CASA NA SÉRIE B
2003Remo 3 x 2 Botafogo (11/10) - 2ª faseMarília 2 x 2 Botafogo (21/10) - 2ª faseMarília 0 x 0 Botafogo (04/11) - Fase final​Sport 3 x 1 Botafogo (15/11) - Fase final​Palmeiras 4 x 1 Botafogo (29/11) - Fase final
2015Macaé 4 x 2 Botafogo (27/06)Ceará 0 x 0 Botafogo (07/07)​Bragantino 1 x 0 Botafogo (10/07)​Bahia 1 x 1 Botafogo (25/07)Santa Cruz 1 x 0 Botafogo (08/08)
2021​Vila Nova 1 x 1 Botafogo (28/05)Londrina 2 x 2 Botafogo (17/06)Náutico 3 x 1 Botafogo (20/06)Sampaio Corrêa 2 x 0 Botafogo (26/06)​Avaí 1 x 1 Botafogo (03/07)​CRB 2 x 1 Botafogo (06/07)

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