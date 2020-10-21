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Índio destaca aprendizado individual e coletivo, e projeta evolução do RSP para o segundo turno

Volante do Rio São Paulo fez uma avaliação sobre a fase atual da equipe e sua
performance individual na Taça Santos Dumont...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 21:33

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 21:33
Crédito: Índio garante uma equipe mais forte no segundo turno - Gabriel Farias/ Gonçalense
O volante Índio fez uma avaliação sobre a fase do Rio São Paulo e sua performance individual na Taça Santos Dumont. Para o jogador, a equipe teve um grande aprendizado neste primeiro turno e garante uma equipe mais cascuda para a segunda parte da competição. A equipe oscilou no começo e ficou de fora da fase decisiva do campeonato. A expectativa é de que a solidez volte ao clube do Campinho no segundo turno e as atuações sejam mais coesas.
Na competição o Rio São Paulo somou dez pontos, ficando a seis da dupla Duque de Caxias e Gonçalenese, que conseguiu a classificação. Apesar da distância, relativamente curta, o fato de não ter chegado com força no primeiro turno incomodou e gerou ainda mais ânimo para a segunda parte do campeonato.
- Esse primeiro turno mostra que nós podemos mais. Apesar de ter jogado bem, individualmente, eu também posso entregar mais pro time, em todos os níveis. O primeiro turno não foi bom, temos equipe para fazer mais e vamos demonstrar tudo isso no segundo turno. A Taça Santos Dumont foi um grande aprendizado. O trabalho no dia a dia me dá a certeza de que aprendemos com os erros e que vamos ser um time mais forte na Taça Corcovado - disse, ainda completando.
- Essas duas últimas partidas que fizemos, essa vitória sobre o Audax, por exemplo, mostra um pouco do que seremos. Um time mais aguerrido, com mais raça, e mais certeiro no ataque. Vencer um adversário que lutava na parte de cima da tabela, tirar a classificação deles, nos devolve a confiança e mostra que temos qualidade para no segundo turno brigarmos pela semifinal e o título - disse.
A partida citada por Índio aconteceu diante de um Audax cheio de confiança e que buscava chegar à semifinal, depois um duelo contra o tradicional Olaria. Em ambos os jogos o Rio São Paulo foi preciso no ataque e compromissado taticamente, o que rendeu duas vitórias por 2 a 0. Com Índio sendo determinante para a manutenção do resultado.
Com semanas livres, o Rio São Paulo volta a campo somente no dia 31 de outubro, às 15h, quando enfrenta o São Gonçalo, no Alzirão. O time folga na primeira rodada da Taça Corcovado, o segundo turno da Segundona do Campeonato Carioca.

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