Índio destaca aprendizado individual e coletivo, e projeta evolução do RSP para o segundo turno

Crédito: Índio garante uma equipe mais forte no segundo turno - Gabriel Farias/ Gonçalense

O volante Índio fez uma avaliação sobre a fase do Rio São Paulo e sua performance individual na Taça Santos Dumont. Para o jogador, a equipe teve um grande aprendizado neste primeiro turno e garante uma equipe mais cascuda para a segunda parte da competição. A equipe oscilou no começo e ficou de fora da fase decisiva do campeonato. A expectativa é de que a solidez volte ao clube do Campinho no segundo turno e as atuações sejam mais coesas.

Na competição o Rio São Paulo somou dez pontos, ficando a seis da dupla Duque de Caxias e Gonçalenese, que conseguiu a classificação. Apesar da distância, relativamente curta, o fato de não ter chegado com força no primeiro turno incomodou e gerou ainda mais ânimo para a segunda parte do campeonato.

- Esse primeiro turno mostra que nós podemos mais. Apesar de ter jogado bem, individualmente, eu também posso entregar mais pro time, em todos os níveis. O primeiro turno não foi bom, temos equipe para fazer mais e vamos demonstrar tudo isso no segundo turno. A Taça Santos Dumont foi um grande aprendizado. O trabalho no dia a dia me dá a certeza de que aprendemos com os erros e que vamos ser um time mais forte na Taça Corcovado - disse, ainda completando.

- Essas duas últimas partidas que fizemos, essa vitória sobre o Audax, por exemplo, mostra um pouco do que seremos. Um time mais aguerrido, com mais raça, e mais certeiro no ataque. Vencer um adversário que lutava na parte de cima da tabela, tirar a classificação deles, nos devolve a confiança e mostra que temos qualidade para no segundo turno brigarmos pela semifinal e o título - disse.

A partida citada por Índio aconteceu diante de um Audax cheio de confiança e que buscava chegar à semifinal, depois um duelo contra o tradicional Olaria. Em ambos os jogos o Rio São Paulo foi preciso no ataque e compromissado taticamente, o que rendeu duas vitórias por 2 a 0. Com Índio sendo determinante para a manutenção do resultado.