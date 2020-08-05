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futebol

Indicado por Rodrigo Santana, Salinas é apresentado no Avaí

Zagueiro de 28 anos chegou ao Leão e falou sobre o foco do elenco para conquistar o acesso...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 16:30

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 16:30

Crédito: Divulgação/André Palma/Avaí
A semana está agitada na Ressacada. Após apresentar o técnico Geninho, nesta quarta-feira o Leão deu as boas-vindas ao zagueiro Salinas, que foi indicado pelo ex-treinador do time, Rodrigo Santana.Feliz com a oportunidade, o atleta de 28 anos falou sobre o foco do elenco em obter o acesso na Série B e recolocar o Leão na elite do futebol nacional.
‘O elenco me recebeu muito bem, a torcida pode esperar muita força de vontade e dedicação. Pensamento aqui enquanto eu estava treinando, conversando com a diretoria, é um pensamento só que é o acesso à Série A. Essa é a mentalidade que já está dentro de mim. Estou muito motivado para estar à disposição já no sábado’, declarou.
Apesar de ter vindo com a indicação de Rodrigo Santana, o novo reforço já falou sobre as primeiras impressões do novo chefe e o definiu como ‘paizão’.
‘Geninho é uma satisfação trabalhar com ele. Sinto que ele é um paizão, quer ajudar todos. Ele aponta o que pode melhorar, onde pode ser mais efetivo. Conversando com ele, viu algumas características minha, já me deu dicas de como fazer. É uma pessoa paciente para ensinar e com olhar de perceber as melhoras características de cada atleta’.

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