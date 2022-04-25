Independiente Del Valle x Atlético-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques

O Atlético-MG volta a campo nesta terça-feira, pela Libertadores, contra o Independiente del Valle, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O time equatoriano lidera o Grupo D com o mesmo número de pontos do Galo: 4. No entanto, o Del Valle leva vantagem nos gols marcados: 4 contra 3. Será, portanto, uma disputa pela liderança da chave.

Confira a classificação da fase de grupos da LibertadoresAntonio Mohamed não terá em campo Savarino, que teve problemas com a documentação para entrar no Equador e não viajou. Keno, se recuperando fisicamente, e Dodô, lesionado, seguem de fora. INDEPENDIENTE DEL VALLE X ATLÉTICO-MG Data: 26 de abril de 2022Horário: 21h30(de Brasília)Local: Banco Guayaquil, Guayaquil (EQU)lÁrbitro: Fernando Rapallini (ARG)Assistentes: Diego Bonfá e Ezequiel Brailovsky (ARG)Onde assistir: SBT (para MG e ES) e Conmebol TVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Renato Paiva)

Moisés Ramírez; Perlaza, Carabajal, Shunke, Segovia e Chávez (Cristopher Angulo, aos); Lorenzo Faravelli, Previtalli (Danny Cabezas), Pellerano e Ayovi ; Junior Sornoza e Jonathan Chávez.

Desfalques: nenhum

ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)

Everson; Mariano; Godín(Nathan Silva), Junior Alonso e Guilherme Arana (Rubens) ; Otávio (Allan), Jair, Nacho e Zaracho; Hulk, Vargas Desfalques: Savarino( problemas com visto e documentação para entrar no Equador), Keno (recuperação física) Dodô (lesionado)