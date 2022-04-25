Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Independiente Del Valle x Atlético-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques
futebol

Independiente Del Valle x Atlético-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques

Líder do Grupo D, Galo vai em buscar do triunfo após empatar com o América-MG pela competição e tropeçar em casa diante do Coritiba, no Brasileirão...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 15:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 15:01
O Atlético-MG volta a campo nesta terça-feira, pela Libertadores, contra o Independiente del Valle, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O time equatoriano lidera o Grupo D com o mesmo número de pontos do Galo: 4. No entanto, o Del Valle leva vantagem nos gols marcados: 4 contra 3. Será, portanto, uma disputa pela liderança da chave.
Confira a classificação da fase de grupos da LibertadoresAntonio Mohamed não terá em campo Savarino, que teve problemas com a documentação para entrar no Equador e não viajou. Keno, se recuperando fisicamente, e Dodô, lesionado, seguem de fora. INDEPENDIENTE DEL VALLE X ATLÉTICO-MG Data: 26 de abril de 2022Horário: 21h30(de Brasília)Local: Banco Guayaquil, Guayaquil (EQU)lÁrbitro: Fernando Rapallini (ARG)Assistentes: Diego Bonfá e Ezequiel Brailovsky (ARG)Onde assistir: SBT (para MG e ES) e Conmebol TVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Renato Paiva)
Moisés Ramírez; Perlaza, Carabajal, Shunke, Segovia e Chávez (Cristopher Angulo, aos); Lorenzo Faravelli, Previtalli (Danny Cabezas), Pellerano e Ayovi ; Junior Sornoza e Jonathan Chávez.
Desfalques: nenhum
ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Everson; Mariano; Godín(Nathan Silva), Junior Alonso e Guilherme Arana (Rubens) ; Otávio (Allan), Jair, Nacho e Zaracho; Hulk, Vargas Desfalques: Savarino( problemas com visto e documentação para entrar no Equador), Keno (recuperação física) Dodô (lesionado)
Crédito: OGalovemdeumempatecomoCoelhonaLibertadoresequerabrirfrentenasuachaveparaencaminharaclassificação(Foto:PedroSouza/Atlético

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados