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Independiente-ARG confirma que houve sondagem do Atlético-MG pelo goleiro Martín Campaña

O goleiro  uruguaio  é um pedido de Sampaoli para reforçar o gol atleticano. A qualidade de saber jogar com os pés é o quesito que gera o desejo do treinador pelo arqueiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 19:32

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 19:32

Crédito: Divulgação
O Independiente-ARG confirmou que recebeu uma sondagem do Atlético-MG pelo goleiro Martín Campaña, de 31 anos. Um dirigente do clube argentino, o secretário geral Hector Yoyo Maldonado, revelou o contato do time brasileiro. - Há uma sondagem do Atlético Mineiro-disse em entrevista à rádio argentina La Red, da Argentina.. Apesar do contato e da sondagem, não houve qualquer proposta oficial pelo arqueiro, que é um pedido de Jorge Sampaoli para gol, por ter habilidade no jogo com os pés. Yoyo Maldonado disse também que não houve nenhuma oferta que agradou, mas não descartou uma futura negociação.

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