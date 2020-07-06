Independiente-ARG confirma que houve sondagem do Atlético-MG pelo goleiro Martín Campaña

O Independiente-ARG confirmou que recebeu uma sondagem do Atlético-MG pelo goleiro Martín Campaña, de 31 anos. Um dirigente do clube argentino, o secretário geral Hector Yoyo Maldonado, revelou o contato do time brasileiro. - Há uma sondagem do Atlético Mineiro-disse em entrevista à rádio argentina La Red, da Argentina.. Apesar do contato e da sondagem, não houve qualquer proposta oficial pelo arqueiro, que é um pedido de Jorge Sampaoli para gol, por ter habilidade no jogo com os pés. Yoyo Maldonado disse também que não houve nenhuma oferta que agradou, mas não descartou uma futura negociação.