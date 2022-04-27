Independente volta ao Grupo Especial, e Carnaval paulistano terá quatro organizadas em 2023

O Carnaval de São Paulo terá quatro torcidas organizadas presentes em 2023. Na noite desta terça-feira (26), a Independente, agremiação ligada à uniformizada do São Paulo, garantiu a segunda colocação do Grupo I (equivalente à segunda divisão) da folia paulistana e obteve o acesso ao Grupo Especial (a Mancha Verde foi a campeã deste ano na divisão principal).

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A escola tricolor levou para a avenida o enredo 'Brava gente, é hora de acordar!' com a proposta de mostrar os problemas que o povo brasileiro sofre desde os tempos da colonização. Com destaque para a dança vibrante do casal de mestre-sala e porta-bandeira, o bom desempenho da bateria e a sinergia entre todos os componentes, a agremiação terminou sua apresentação com 57 minutos sem demonstrar nem um pouco de preocupação.

O tema agradou os jurados, que concederam à Independente a pontuação máxima, de 260 pontos, a mesma da Estrela do Terceiro Milênio, agremiação da zona sul paulistana que ficou com o título pelos critérios de desempate.

A torcida são-paulina volta, assim, ao Grupo Especial, onde concorreu apenas uma vez, em 2018, quando acabou rebaixada. Foi a última vez também que a folia paulistana teve quatro torcidas organizadas, justamente as mesmas que desfilarão no ano que vem: a atual campeã Mancha Verde, Dragões da Real e Gaviões da Fiel.

Confira o resultado final do Grupo de Acesso 1 de SP:

1 - Estrela do Terceiro Milênio - 260 (acesso)2 - Independente Tricolor - 260 (acesso)3 - Pérola Negra - 259,74 - Camisa Verde e Branco - 259,55 - MUM - 259,56 - X-9 - 259,37 - Morro da Casa Verde - 259,28 - Leandro de Itaquera - 258,5 (rebaixada)