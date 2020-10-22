Independente decide não levar bandeira de Rogério Ceni no domingo

Crédito: Rogério Ceni é um dos ídolos máximos do São Paulo (Reprodução

No domingo, o São Paulo decide uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza de Rogério Ceni. Por conta da importância da partida e do caráter decisivo do confronto, a Independente - principal organizada do Tricolor - optou por não levar o bandeirão em homenagem ao goleiro-artilheiro e hoje comandante da equipe adversária.

- Rogério Ceni é uma instituição, dentro de outra maior ainda, chamada São Paulo. Sempre saudaremos o nosso Mito, em cantos, faixas, bandeiras, bandeirão. Só que, no próximo encontro, ele estará em outro Tricolor. E vale vaga. Sendo assim, dessa vez Capitão, seu nome não estará em nosso estádio. Parabenizamos pelo título, mas domingo queremos apenas e tão somente, a vitória do São Paulo. Até o dia do reencontro, com o mesmo manto - escreveu a Independente nas redes sociais. O posicionamento da Independente chama a atenção. Afinal, no ano passado, a própria organizada homenageou Ceni tanto no Castelão, como no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, no entanto, o caráter decisivo da partida fez com que a Torcida mudasse sua conduta ao optar por não levar o bandeirão.

Ídolo máximo do São Paulo, Rogério Ceni está no Fortaleza desde 2017 e já conquistou quatro títulos em três temporadas no clube cearense. O desafio agora é levar a equipe nordestina para as quartas de final da Copa do Brasil justamente diante do clube que sempre defendeu enquanto atleta.