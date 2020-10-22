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Independente decide não levar bandeira de Rogério Ceni no domingo

Principal Torcida Organizada do São Paulo explicou sua decisão nas redes sociais: 'Rogério Ceni é uma instituição, dentro de outra maior ainda, chamada São Paulo'...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 19:38

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 19:38

Crédito: Rogério Ceni é um dos ídolos máximos do São Paulo (Reprodução
No domingo, o São Paulo decide uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza de Rogério Ceni. Por conta da importância da partida e do caráter decisivo do confronto, a Independente - principal organizada do Tricolor - optou por não levar o bandeirão em homenagem ao goleiro-artilheiro e hoje comandante da equipe adversária.
- Rogério Ceni é uma instituição, dentro de outra maior ainda, chamada São Paulo. Sempre saudaremos o nosso Mito, em cantos, faixas, bandeiras, bandeirão. Só que, no próximo encontro, ele estará em outro Tricolor. E vale vaga. Sendo assim, dessa vez Capitão, seu nome não estará em nosso estádio. Parabenizamos pelo título, mas domingo queremos apenas e tão somente, a vitória do São Paulo. Até o dia do reencontro, com o mesmo manto - escreveu a Independente nas redes sociais. O posicionamento da Independente chama a atenção. Afinal, no ano passado, a própria organizada homenageou Ceni tanto no Castelão, como no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, no entanto, o caráter decisivo da partida fez com que a Torcida mudasse sua conduta ao optar por não levar o bandeirão.
Ídolo máximo do São Paulo, Rogério Ceni está no Fortaleza desde 2017 e já conquistou quatro títulos em três temporadas no clube cearense. O desafio agora é levar a equipe nordestina para as quartas de final da Copa do Brasil justamente diante do clube que sempre defendeu enquanto atleta.
O confronto entre os tricolores acontece no domingo, às 20h30, no estádio do Morumbi. A partida de ida, no Ceará, acabou empatada em 3 a 3. Sendo assim, quem vencer garante vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão do classificado acontecerá após cobranças de pênalti.

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