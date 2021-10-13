Indenização de Grêmio para Felipão será equivalente a um mês de salário

Crédito: Aproveitamento recente do treinador foi de apenas 42,8% (Lucas Uebel/Grêmio

Pela boa relação existente entre Luiz Felipe Scolari e a diretoria do Grêmio, o clube conseguiu evitar um gasto considerável diante do cenário previsto em contrato caso Felipão deixasse o clube antes do fim de seu vínculo, válido até dezembro de 2022.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque a informação publicada pelo 'ge' dá conta de que, ao invés dos vencimentos de 14 meses até o fim do ano próximo, o tricolor terá de arcar somente com o equivalente a mais um mês de salário como forma de indenização ao agora ex-técnico do Imortal. Valor esse que, oficialmente, tem sido mantido em sigilo, mas que, extraoficialmente, foi apurado como algo na casa dos R$ 500 mil.

A atitude de Felipão em sua saída vai ao encontro da entrevista recente dada pelo empresário Jorge Machado a 'Rádio Grenal' onde o treinador teria se disposto a receber vencimentos bem menores no Grêmio do que os costumeiramente praticados.

Tanto por entender a situação financeira global com os impactos da pandemia como também o apreço existente pelo clube e a história construída, fatores esses que fizeram o profissional também deixar o comando do clube com o sentimento de preocupação: