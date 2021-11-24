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Indecisão de Zidane atrapalha planos do Manchester United para contratar Mauricio Pochettino

Ex-técnico do Real Madrid é alvo do Paris Saint-Germain, mas o francês não está disposto a assumir a equipe no meio da temporada e deve esperar até 2022 para voltar ao trabalho...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 09:36

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 09:36

Zinedine Zidane está indeciso sobre assumir o Paris Saint-Germain no meio da temporada e esta situação atrapalha o Manchester United com os planos de contratar Mauricio Pochettino, revela o "As". Até o momento, o clube francês não está sendo capaz de convencer o ex-comandante do Real Madrid, que tem outros projetos e deve esperar até 2022 para voltar aos trabalhos.Em Paris, há o entendimento de que o PSG pretende contratar Zidane nas próximas semanas ou para a próxima temporada. O clube deve agir antes que a seleção francesa faça uma proposta pelo treinador para assumir os Bleus após a Copa do Mundo com a possível saída de Didier Deschamps.
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Por outro lado, os Red Devils estão sem técnico desde a saída de Ole Solskjaer e entendem que Mauricio Pochettino, alvo do clube inglês desde 2018, é o nome ideal para dirigir o projeto do Manchester United. No entanto, o argentino tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2023 e só deve sair caso a equipe tenha um substituto.
As informações também afirmam que Pochettino não irá forçar uma saída e que é muito grato ao PSG pela oportunidade de trabalhar. Em coletiva de imprensa, o ex-técnico do Tottenham disse que é feliz na França e que não tem intenções de deixar a equipe.
Crédito: ZidanenãoestádispostoaassumiroPSGnomeiodatemporada(Foto:GLYNKIRK/AFP

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