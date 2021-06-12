Inaugurado recentemente, teatro do São Paulo recebe primeiras peças neste fim de semana

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net

O novo teatro do São Paulo terá sua estreia neste final de semana. Heathers (sábado, 12/6) e A Megera Domada (domingo, 13/6), serão as primeiras peças apresentadas no espaço, inaugurado em janeiro pelo presidente do clube, Julio Casares.

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As produções do Espaço Broadway têm direção de Fernanda Chamma, formadora de jovens talentos que trabalha com diversos musicais da Broadway no Brasil. Ela falou sobre a expectativa das peças em um espaço como o teatro do São Paulo.

VEJA MAIS DETALHES SOBRE AS PEÇAS - Fomos recebidos com todo o amor e carinho. Considero o São Paulo minha segunda casa, sou são-paulina, eu e a família inteira. Trouxemos para essa inauguração um clássico de Shakespeare, todo feito por crianças, com a participação do Adriano Tunes, que é um ator consagrado do teatro musical. Já viajamos algumas cidades com ele e chegamos à nossa quinta temporada aqui no Teatro Cassiano Gabus Mendes - disse a diretora ao site do São Paulo.

Heathers, o musical estreia neste sábado (12), com sessões às 15h e às 18h. O espetáculo tem duração de 120 minutos e classificação etária livre. A peça é uma adaptação de um texto dos anos 80, que continua atual ao abordar temas relevantes à realidade de jovens e adolescentes em todo o mundo. A temporada vai até 24 de junho.