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Inaugurado recentemente, teatro do São Paulo recebe primeiras peças neste fim de semana

Dois musicais dirigidos por Fernanda Chamma subirão ao palco no novo espaço cultural do clube, inaugurado em em janeiro pelo presidente Julio Casares
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LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 12:33

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 12:33

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net
O novo teatro do São Paulo terá sua estreia neste final de semana. Heathers (sábado, 12/6) e A Megera Domada (domingo, 13/6), serão as primeiras peças apresentadas no espaço, inaugurado em janeiro pelo presidente do clube, Julio Casares.
COLUNA DE VÍDEO: Setoristas do São Paulo no L! analisam sequência do time e falam sobre possíveis reforços
As produções do Espaço Broadway têm direção de Fernanda Chamma, formadora de jovens talentos que trabalha com diversos musicais da Broadway no Brasil. Ela falou sobre a expectativa das peças em um espaço como o teatro do São Paulo.
VEJA MAIS DETALHES SOBRE AS PEÇAS - Fomos recebidos com todo o amor e carinho. Considero o São Paulo minha segunda casa, sou são-paulina, eu e a família inteira. Trouxemos para essa inauguração um clássico de Shakespeare, todo feito por crianças, com a participação do Adriano Tunes, que é um ator consagrado do teatro musical. Já viajamos algumas cidades com ele e chegamos à nossa quinta temporada aqui no Teatro Cassiano Gabus Mendes - disse a diretora ao site do São Paulo.
Heathers, o musical estreia neste sábado (12), com sessões às 15h e às 18h. O espetáculo tem duração de 120 minutos e classificação etária livre. A peça é uma adaptação de um texto dos anos 80, que continua atual ao abordar temas relevantes à realidade de jovens e adolescentes em todo o mundo. A temporada vai até 24 de junho.
Já a Megera Domada, o musical, é uma releitura do clássico de William Shakespeare e terá sua estreia no domingo (13), também com sessões às 15h e às 18h. Ele irá até o dia 11 de julho.

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