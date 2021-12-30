Inauguração de estátua de Cristiano Ronaldo rende polêmica em Goa

Uma polêmica envolvendo o nome de Cristiano Ronaldo esquentou o noticiário ao redor do mundo. Uma estátua do português foi inaugurada em Goa, região oeste da Índia, para incentivo de jovens no futebol. Contudo, o tiro saiu pela culatra e movimentos sociais já pedem a retirada da homenagem do local.

+ João de Deus, auxiliar de Jorge Jesus, teve papel chave na má relação do Mister com o elenco do Benfica O motivo da insatisfação de parte do povo local é que Goa foi colonizada por portugueses e a inauguração da estátua ter se dado no aniversário de 60 anos de independência do estado. Segundo a imprensa loca, Cristiano Ronaldo não sabia da homenagem. O Guru Shirodkar reclamou em entrevista à agência 'IANS'.

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- Erguer uma estátua de um jogador português neste ano é um sacrilégio. Há muitas pessoas que lutaram pela liberdade de Goa que foram insultadas. Condenamos isso - declarou. A imprensa local também afirmou que no dia da inauguração, diversos grupos estiveram no local para protestar contra a homenagem.