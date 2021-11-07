  Inacreditável! Hugo Duro marca duas vezes e Valencia arranca empate heróico contra o Atlético de Madrid
Luis Suárez abriu o placar para os colchoneros, Antoine Griezmann anotou um golaço no segundo tempo, mas atacante do Valencia entrou com estrela no segundo tempo...
LanceNet

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 14:15

Crédito: Valencia e Atlético de Madrid fizeram um duelo inacreditável e com muitos gols (JOSE JORDAN / AFP
O Valencia arrancou um empate inacreditável contra o Atlético de Madrid por 3 a 3 pelo Campeonato Espanhol. Os colchoneros largaram na frente com Suárez, Griezmann anotou um golaço na segunda etapa, mas Hugo Duro, que entrou na segunda etapa, garantiu a igualdade no marcador com dois gols nos acréscimos.EL PISTOLEROApós um início de jogo morno, o Valencia conseguiu encontrar espaço de fora da área com Gonçalo Guedes aos 28 minutos, mas a batida do atacante parou nas mãos de Oblak. Aos 35, o Atlético inaugurou o marcador com Suárez, que recebeu passe de Griezmann, deixou Diakhaby para trás e colocou a bola no cantinho.
QUE GOLAÇONa segunda etapa, o Valencia entrou em campo com outra postura. Aos quatro minutos, Gonçalo Guedes recebeu bola pelo lado direito, cruzou na pequena área, Oblak desviou e a bola pegou em Savic antes de entrar no gol. O Atlético reagiu aos 12 minutos com Griezmann roubando a bola no meio de campo, invadindo o campo adversário e marcando um golaço da intermediária.
JOGO INTENSOAos 14 minutos, Suárez recebeu lançamento na área, brigou com Alderete pela bola, encontrou Vrsaljko na pequena área para desviar e ampliar o placar para os colchoneros. O Valencia respondeu em uma cobrança de escanteio em que Wass aproveitou uma bobeira da defesa e finalizou no travessão da risca da pequena área.
FINAL INACREDITÁVELJavier Bordalás fez alterações na equipe e o Valencia pressionou o Atlético de Madrid até o fim. Nos acréscimos, Hugo Duro, que havia entrado no segundo tempo, descontou o marcador após receber cruzamento da esquerda e esticou o pé para balançar as redes. No último minuto, o atacante aproveitou cobrança de falta e igualou o marcador de cabeça.

