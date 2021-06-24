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futebol

Imprensa turca diz que Besiktas quer contratar o atacante Hulk

O jogador defende o Atlético-MG atualmente e tem contrato até 2023...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 16:26
Crédito: O camisa 7 do Galo desperta interesse do futebol europeu mais uma vez segundo jornais da Turquia-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Besiktas, da Turquia, pode fazer uma investida para contratar o atacante Hulk, do Atlético-MG. O clube turco, atual campeão nacional, colocou o jogador alvinegro em sua pauta de reforços para a próxima temporada segundo o jornal Fanatik, de Istambul. O técnico Sergen Yalcin renovou contrato por mais uma temporada com o Besiktas e pediu Hulk para reforçar o elenco que comanda. Não é a primeira vez que o Besiktas sonda o atacante alvinegro. Em janeiro passado, os turcos fizeram contato, mas não houve acerto. Hulk optou pelo projeto do Galo, pois queria voltar a atuar no Brasil e ficar mais perto da família com seus filhos. Ainda segundo a matéria do Fanatik, o Besiktas quer atrair Hulk com a presença do clube turco na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Hulk assinou um contrato até 2023 com o Atlético, com opção de renovação por mais um ano. Na temporada 2021, Hulk fez 24 jogos ,marcou 11 gols e deu cinco assistências.

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