Imprensa portuguesa 'crava' acerto de Carlos Carvalhal com o Atlético-MG

O Atlético-MG está acertado com o técnico português Carlos Carvalhal para a temporada 2022. Pelo menos, é o que afirma diário "Zero Zero", de Portugal. A publicação indica que o Galo pagará ao Braga, atual clube de Carvalhal, 2 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões) pela multa rescisória prevista no seu contrato.O Alvinegro tem concentrado as atenções no técnico do Braga depois que Jorge Jesus ter evitado se posicionar de forma clara quanto à proposta do Atlético.

Segundo o "Zero Zero", o presidente do Braga, Antonio Salvador, negociou com o Atlético e o treinador, reduzindo a multa de 2,5 milhões para 2 milhões de euros para liberar o treinador, de 56 anos.Recentemente, Carlos Carvalhal comentou sobre os convites que recebeu do futebol brasileiro, citando Galo e Flamengo que vieram com propostas oficiais. -- A verdade é que fui recebendo bons convites ao longo da minha carreira, incluindo agora do Flamengo e do Atlético Mineiro, como já foi tornado público. São grandes clubes a nível mundial - disse ao jornal “A Bola”. O esforço do Atlético em contar com o seu trabalho parece ter mexido com Carvalhal, e a negociação pode ter um final feliz, com o Galo finalmente sabendo quem irá comandar o time em 2022. Carlos Carvalhal tem passagens internacionais por Asteras Tripolis (Grécia), Besiktas e Istambul BB (Turquia), Al Ahli (Emirados Árabes), Sheffield Wednesday (Inglaterra) e Swansea (País de Gales).