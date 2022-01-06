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futebol

Imprensa portuguesa 'crava' acerto de Carlos Carvalhal com o Atlético-MG

O treinador e o Galo teriam conseguido reduzir o valor da multa rescisória com o Braga, facilitando a vinda para o time mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 14:38

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 14:38

O Atlético-MG está acertado com o técnico português Carlos Carvalhal para a temporada 2022. Pelo menos, é o que afirma diário "Zero Zero", de Portugal. A publicação indica que o Galo pagará ao Braga, atual clube de Carvalhal, 2 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões) pela multa rescisória prevista no seu contrato.O Alvinegro tem concentrado as atenções no técnico do Braga depois que Jorge Jesus ter evitado se posicionar de forma clara quanto à proposta do Atlético.
Segundo o "Zero Zero", o presidente do Braga, Antonio Salvador, negociou com o Atlético e o treinador, reduzindo a multa de 2,5 milhões para 2 milhões de euros para liberar o treinador, de 56 anos.Recentemente, Carlos Carvalhal comentou sobre os convites que recebeu do futebol brasileiro, citando Galo e Flamengo que vieram com propostas oficiais. -- A verdade é que fui recebendo bons convites ao longo da minha carreira, incluindo agora do Flamengo e do Atlético Mineiro, como já foi tornado público. São grandes clubes a nível mundial - disse ao jornal “A Bola”. O esforço do Atlético em contar com o seu trabalho parece ter mexido com Carvalhal, e a negociação pode ter um final feliz, com o Galo finalmente sabendo quem irá comandar o time em 2022. Carlos Carvalhal tem passagens internacionais por Asteras Tripolis (Grécia), Besiktas e Istambul BB (Turquia), Al Ahli (Emirados Árabes), Sheffield Wednesday (Inglaterra) e Swansea (País de Gales).
Crédito: Carvalhaléonomedaveznoalvinegroparaassumiroclubeem2022-(AFP

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