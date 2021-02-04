Imprensa internacional diz que Sampaoli e Olympique de Marselha podem ter um 'princípio de acordo'

Jorge Sampaoli se tornou alvo do Olympique de Marselha para ocupar o lugar de André Villas-Boas, que deixou o clube francês esta semana. O nome do argentino entrou em uma lista de desejos dos franceses. A imprensa internacional diz que pode haver negócio. Segundo o jornal espanhol AS, há um "princípio de acordo" entre Sampaoli e o Olympique. O treinador do Galo tem contrato com a equipe mineira até o fim de 2021 e a diretoria quer estender o acordo para o ano que vem. Se acontecer a saída do treinador, ele terá de arcar com uma multa de 3 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais. A não ser que haja um acordo entre as partes para ele deixar o Galo de forma amigável.