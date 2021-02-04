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Imprensa internacional diz que Sampaoli e Olympique de Marselha podem ter um 'princípio de acordo'

O treinador do Galo virou alvo dos franceses para substituir André Vllas Boas, que deixou o clube esta semana...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 19:12

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 19:12

Crédito: O nome do comandante do Galo entrou no noticiário internacional com o interesse do Oympique de Marselha-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Jorge Sampaoli se tornou alvo do Olympique de Marselha para ocupar o lugar de André Villas-Boas, que deixou o clube francês esta semana. O nome do argentino entrou em uma lista de desejos dos franceses. A imprensa internacional diz que pode haver negócio. Segundo o jornal espanhol AS, há um "princípio de acordo" entre Sampaoli e o Olympique. O treinador do Galo tem contrato com a equipe mineira até o fim de 2021 e a diretoria quer estender o acordo para o ano que vem. Se acontecer a saída do treinador, ele terá de arcar com uma multa de 3 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais. A não ser que haja um acordo entre as partes para ele deixar o Galo de forma amigável.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO O Atlético quer seguir no projeto ambicioso com Sampaoli e deve oferecer mais reforços que o treinador pedir para encarar a temporada 2021, com disputas intensas como Brasileiro e a Libertadores, com vaga muito perto de ser confirmada. O alvinegro quer manter o argentino para 2022, pois será o ano da inauguração do seu estádio, a Arena MRV, e deseja ter um time forte sob o comando de uma “grife”, que se tornou o técnico. Todavia, antes de pensar no futuro, Sampaoli tem de pensar na reta final do Brasileirão com o Galo, que tem apenas 2% de chances de ser campeão e ainda tem de confirmar sua ida para a Libertadores 2021.

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