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futebol

Imprensa inglesa revela briga no vestiário do Tottenham

José Mourinho ficou enfurecido com derrota parcial no intervalo do jogo contra o Liverpool e Serge Aurier deixou o estádio após saber que seria substituído pelo português...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 09:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 09:45
Após ir para os vestiários perdendo por 1 a 0 para o Liverpool com gol de Firmino, o elenco do Tottenham estava furioso entre si por conta do erro defensivo. Segundo o “Daily Mail”, Serge Aurier deixou o estádio após ficar enfurecido por ser substituído no intervalo do duelo pelo técnico José Mourinho.
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O comandante português já havia lamentado a chance dada aos Reds para abrir o placar, pois uma jogada parecida já tinha acontecido no início do confronto. O treinador estava chateado com a postura dos atletas em campo.
Além destes problemas, a equipe também sofreu com a perda de Harry Kane, pois o atacante saiu de campo machucado e o Tottenham não pôde contar com a presença do seu centroavante na segunda etapa. Dessa forma, o time não conseguiu se achar em campo, sofreu a derrota por 3 a 1 e se afastou do G-4.

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