Imprensa inglesa destaca atuação de Emerson Royal no empate entre Tottenham e Liverpool

No último sábado, o Tottenham fez um grande jogo com o Liverpool que resultou em um empate por 1 a 1 em Anfield. O lateral brasileiro Emerson Royal foi um dos destaques dos Spurs na partida e o site inglês ‘The Spurs Web’ elogiou o jogador.> Após dizer que não voltará ao Brasil, Jorge Jesus deve fechar com clube europeu

- Foi ótimo ver Emerson fazer uma grande mudança contra o Liverpool e poderia ter levado a muito mais se seu cruzamento fosse um pouco melhor. De qualquer forma, esse desempenho deve dar a ele alguma confiança - destacou o site inglês.

O portal ainda destacou o lançamento de Emerson Royal para Kane, que construiu a jogada do gol de Son, que colocou o Tottenham na frente do placar. Depois, o Liverpool igualou o resultado com Luis Díaz.

Emerson Royal é uma das opções do técnico Tite para a lateral da Seleção Brasileira. O jogador de 23 anos disputa a posição com Danilo e Daniel Alves, e espera estar na lista do convocados para a Copa do Mundo de 2022.

O Tottenham ocupa a quinta colocação da Premier League e busca uma vaga na próxima Champions League. O rival Arsenal fecha o G4, com quatro pontos de vantagem. Ainda restam três jogos para cada equipe na competição.