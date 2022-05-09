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Imprensa inglesa destaca atuação de Emerson Royal no empate entre Tottenham e Liverpool

Lateral brasileiro é um dos nomes cotados por Tite para ir à Copa do Mundo de 2022, que começa em novembro
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Publicado em 09 de Maio de 2022 às 14:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 14:14
No último sábado, o Tottenham fez um grande jogo com o Liverpool que resultou em um empate por 1 a 1 em Anfield. O lateral brasileiro Emerson Royal foi um dos destaques dos Spurs na partida e o site inglês ‘The Spurs Web’ elogiou o jogador.> Após dizer que não voltará ao Brasil, Jorge Jesus deve fechar com clube europeu
- Foi ótimo ver Emerson fazer uma grande mudança contra o Liverpool e poderia ter levado a muito mais se seu cruzamento fosse um pouco melhor. De qualquer forma, esse desempenho deve dar a ele alguma confiança - destacou o site inglês.
O portal ainda destacou o lançamento de Emerson Royal para Kane, que construiu a jogada do gol de Son, que colocou o Tottenham na frente do placar. Depois, o Liverpool igualou o resultado com Luis Díaz.
Emerson Royal é uma das opções do técnico Tite para a lateral da Seleção Brasileira. O jogador de 23 anos disputa a posição com Danilo e Daniel Alves, e espera estar na lista do convocados para a Copa do Mundo de 2022.
O Tottenham ocupa a quinta colocação da Premier League e busca uma vaga na próxima Champions League. O rival Arsenal fecha o G4, com quatro pontos de vantagem. Ainda restam três jogos para cada equipe na competição.
Crédito: EmersonRoyaléumdosnomesdeTiteparaaCopadoMundo(Foto:PaulELLIS/AFP

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