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Imprensa francesa repercute classificação do PSG sobre o Bayern na Champions League

Veículos de imprensa da França noticiaram a vitória do Bayern por 1 a 0, que classificou o Paris Saint-Germain para a semifinal...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 19:07

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 19:07
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0 na partida de volta das quartas de final da Champions League. Ainda assim, o resultado classificou o PSG, e a imprensa francesa repercutiu o fato e a partida.
Veja o mata-mata da ChampionsO jornal 'Le Parisien' citou um primeiro tempo 'ultra-dominador' do Paris Saint-Germain, mesmo com o gol do Bayern de Munique aos 40 minutos. Além disso, o impresso menciona uma forte resistência da equipe francesa para impedir os ataques do adversário.
A narrativa do 'L'Equipe' foi diferente da feita pelo 'Le Parisien', e o jornal discute o fato do Paris Saint-Germain sofrer contra o Bayern de Munique, mas avançar do mesmo jeito.
O 'Le Figaro', por sua vez, cita que os jogadores do Paris Saint-Germain 'escaparam do pior' e se classificaram.
O PSG enfrenta, às 8h (de Brasília) deste domingo, o Saint-Étienne. O Bayern de Munique, por sua vez, enfrenta o Wolfsburg às 10:30h (de Brasília) deste sábado. As duas partidas serão transmitidas no site do LANCE!.

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