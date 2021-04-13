Imprensa francesa repercute classificação do PSG sobre o Bayern na Champions League

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Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0 na partida de volta das quartas de final da Champions League. Ainda assim, o resultado classificou o PSG, e a imprensa francesa repercutiu o fato e a partida.

Veja o mata-mata da ChampionsO jornal 'Le Parisien' citou um primeiro tempo 'ultra-dominador' do Paris Saint-Germain, mesmo com o gol do Bayern de Munique aos 40 minutos. Além disso, o impresso menciona uma forte resistência da equipe francesa para impedir os ataques do adversário.

A narrativa do 'L'Equipe' foi diferente da feita pelo 'Le Parisien', e o jornal discute o fato do Paris Saint-Germain sofrer contra o Bayern de Munique, mas avançar do mesmo jeito.

O 'Le Figaro', por sua vez, cita que os jogadores do Paris Saint-Germain 'escaparam do pior' e se classificaram.