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futebol

Imprensa francesa é impiedosa e massacra Neymar após lesão

Brasileiro é visto como um dos culpados por não poder participar do confronto contra o Barcelona pelas oitavas de final da Champions League...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 09:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 09:20
Crédito: Capa do L'Equipe não poupa Neymar por nova lesão (Reprodução
Apesar da lesão de Neymar, a imprensa francesa não poupou críticas ao jogador por não poder participar das oitavas de final da Champions League pelo Paris Saint-Germain diante do Barcelona. O “L’Equipe”, um dos principais jornais do país, publicou na edição desta sexta-feira um histórico com as inúmeras lesões do camisa 10 e destacou que o craque é ausência constante nesta fase da principal competição europeia e comparou o atleta de 29 anos com Messi e Cristiano Ronaldo.- Como em 2018 e 2019 na Champions League, Neymar não estará no jogo de ida contra o Barcelona. O brasileiro acredita que seu trabalho termina na saída do Parque dos Príncipes ou do Camp des Loges após o fim dos jogos ou treinos.
> Veja a tabela da Champions League
O jornal também aponta as festividades como uma das principais barreiras para que a estrela da companhia se mantenha saudável. O periódico relembrou a recente entrevista de Neymar para a “TF1” em que afirmou que não abre mão da diversão.
- Outros grandes jogadores, Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, não celebram seus aniversários com grande pompa. Na semana que vem, os dois Bolas de Ouro poderão defender suas cores na Champions League ao contrário de Neymar.
Já o “Le Parisien” entrevistou o fisiologista Jean-Bernard Fabre para tentar entender o que acontece na carreira do brasileiro que não consegue se manter saudável neste período do calendário.
- É realmente frágil. Quando acontece em um ano, pode dizer que é má sorte, mas acontece todos os anos. Não há nenhum segredo no alto rendimento. Pode existir má sorte,porém a experiência demonstra que para todos os esportistas que seguem algumas regras não se lesionam.
Dentro do PSG, alguns membros consideram que a hora de sono, a alimentação e hidratação de Neymar nem sempre estão de acordo com um esportista de alto nível. Fabre soma esses fatores aos recentes eventos relacionados a Neymar, como o problema gástrico e seu aniversário como possíveis catalisadores para a lesão.
- Não é um assunto fácil, devemos contextualizar. É um momento que faz muito frio e é uma boa hora para ter lesões musculares. É um conjunto de fatores. Apesar dos problemas estomacais, é possível que tenha tido festa de aniversário, não foi cedo para cama e provavelmente bebeu álcool.
Na última quinta-feira, o craque desabafou em suas redes sociais por conta das inúmeras críticas que vinha recebendo da imprensa. Segundo o PSG, Neymar pode ficar parado por até quatro semanas, mas o camisa 10 busca se recuperar para poder jogar diante do Barcelona na segunda partida das oitavas de final que está marcada para o dia 10 de março.

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