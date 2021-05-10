Imprensa francesa detona Neymar após empate do PSG

Crédito: FRED TANNEAU / AFP

Neymar marcou um gol de pênalti em sua primeira partida após renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain até 2025, mas parou por aí. O atacante brasieiro não conseguiu produzir mais, seu clube empatou com o Rennes no último domingo e se distanciou do título da Ligue 1. Após o fraco desempenho na Champions League, o camisa 10 voltou a ser criticado pela imprensa local.O "L'Equipe", um dos principais jornais franceses, afirmou que o craque "vagou pelas linhas sem dinamismo" e que "Neymar se divertiu sozinho, esquecendo dos seus companheiros". A publicação também diz que o atleta parece "menos preocupado do que na Champions, como se a Ligue 1 não o motivasse" e detonou o desempenho do jogador que marcou apenas oito gols em 16 jogos.

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O "Le Parisien" pegou mais leve com o brasileiro, mas deu nota cinco para o desempenho do atacante. Apesar do elogio em cobranças de pênaltis, o diário disse que "temos o direito de esperar muito mais" e criticou imprecisões técnicas e as bolas perdidas durante a partida.

Daniel Riolo, jornalista da "RMC Sport", foi duro e questionou "como um atleta como Neymar pode ter uma semana tão catastrófica?" e completou dizendo que não é possível chamá-lo de "gênio brasileiro, artista, top três do mundo ou Bola de Ouro". O repórter afirmou que o camisa 10 deve ser responsabilizado, além de criticar o estilo de vida do brasileiro.