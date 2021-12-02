Imprensa francesa detona Messi por fraca atuação com a camisa do PSG após ganhar a Bola de Ouro

Lionel Messi foi detonado pela imprensa francesa por conta da fraca atuação diante do Nice, pelo Campeonato Francês, após a conquista da sétima Bola de Ouro. Em campo, o PSG não conseguiu balançar as redes do adversário e deixou o campo com apenas um ponto.Segundo o "Le Parisien", o argentino teve uma "atuação indigna para um sete vezes vencedor do Ballon d'Or e recebeu uma nota três do diário mais próximo do Paris Saint-Germain. De acordo com o veículo, o camisa 30 foi o nome mais fraco da equipe de Mauricio Pochettino em campo.