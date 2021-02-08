Imprensa francesa 'crava' interesse de Sampaoli em acertar contrato com o Olympique de Marselha

Os rumores da ida de Jorge Sampaoli, técnico do Atlético-MG, para o Olympique de Marselha, da França, ganham força na imprensa francesa. Segundo o site RMC Sports, o comandante do Galo está com intenção de encerrar o vínculo com a equipe mineira e embarcar para Marselha e assumir o lugar do português André Villas Boas, que deixou o clube recentemente. A publicação garantiu com uma fonte próxima do argentino que o técnico pode sim assumir um dos grandes do futebol francês, retornando à Europa, depois da experiência no Sevilla, entre 2017 e 2018.

SIMULE OS JOGOS DO GALO NA RETA FINAL DA SÉRIE A -Até o momento, as discussões têm se concentrado principalmente na disponibilidade de Sampaoli, na sua vontade de vir (para a França) ou não e no plano de esportes do clube olímpico. Nenhuma negociação financeira ou contratual foi iniciada ainda. Mas, durante as discussões com o OM, o ex-técnico da Argentina disse ao clube de Marselha que está pronto para enfrentar este desafio na França, e que "quer vir para Marselha". Uma chegada não ocorreria antes de março- dizia a matéria ao site francês, também afirmando que o treinador do Galo virou prioridade para o Olympique. O Galo tem contrato com Sampaoli até o fim de 2021 e segundo o diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, ele tem participado do planejamento do time para 2021, inclusive com os reforços solicitados, como Hulk e Dodô, já contratados. Caso ele opte pela saída, terá de arcar com uma multa de euros (R$ 19,5 milhões).