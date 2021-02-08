Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Imprensa francesa 'crava' interesse de Sampaoli em acertar contrato com o Olympique de Marselha
futebol

Imprensa francesa 'crava' interesse de Sampaoli em acertar contrato com o Olympique de Marselha

Segundo o site RMC Sports, o treinador do Galo virou o alvo preferencial do time francês para comandar o time ainda nesta temporada...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2021 às 19:00
Crédito: Sampaoli terá o seu futuro definido em breve com o fim do Campeonato Brasileiro-(Bruno Cantini/Agência Galo
Os rumores da ida de Jorge Sampaoli, técnico do Atlético-MG, para o Olympique de Marselha, da França, ganham força na imprensa francesa. Segundo o site RMC Sports, o comandante do Galo está com intenção de encerrar o vínculo com a equipe mineira e embarcar para Marselha e assumir o lugar do português André Villas Boas, que deixou o clube recentemente. A publicação garantiu com uma fonte próxima do argentino que o técnico pode sim assumir um dos grandes do futebol francês, retornando à Europa, depois da experiência no Sevilla, entre 2017 e 2018.
SIMULE OS JOGOS DO GALO NA RETA FINAL DA SÉRIE A -Até o momento, as discussões têm se concentrado principalmente na disponibilidade de Sampaoli, na sua vontade de vir (para a França) ou não e no plano de esportes do clube olímpico. Nenhuma negociação financeira ou contratual foi iniciada ainda. Mas, durante as discussões com o OM, o ex-técnico da Argentina disse ao clube de Marselha que está pronto para enfrentar este desafio na França, e que "quer vir para Marselha". Uma chegada não ocorreria antes de março- dizia a matéria ao site francês, também afirmando que o treinador do Galo virou prioridade para o Olympique. O Galo tem contrato com Sampaoli até o fim de 2021 e segundo o diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, ele tem participado do planejamento do time para 2021, inclusive com os reforços solicitados, como Hulk e Dodô, já contratados. Caso ele opte pela saída, terá de arcar com uma multa de euros (R$ 19,5 milhões).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES
Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados