Imprensa europeia repercute vitória do Manchester City sobre o PSG na Champions League

Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Nesta quarta-feira, o Manchester City venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1 na partida de ida da semifinal da Champions League. Após o final do confronto, veículos de imprensa de Inglaterra e França repercutiram a virada dos Citzens sobre o PSG.

Veja o mata-mata da Champions LeagueNa França, o jornal 'L'Equipe' diz que 'Paris é azul' após a vitória por 2 a 1 do Manchester City no Parque dos Príncipes. Apesar disso, o periódico elogiou a atuação do zagueiro brasileiro Marquinhos, que marcou o gol do Paris Saint-Germain na partida.

Segundo o jornal 'Le Parisien', 'os parisienses foram afundando gradativamente no segundo ato', e perderam a chance de aumenta a vantagem ainda em uma boa primeira etapa.

Na Inglaterra, a BBC definiu o Manchester City com uma 'excelente exibição' para tomar controle da segunda etapa da partida desta quarta-feira e sair com a vitória. A rede britânica ainda citou 'Neymar desaparecendo e Kylian Mbappé subjugado'.