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Imprensa europeia repercute vitória do Manchester City sobre o PSG na Champions League

Vitória por 2 a1 em virada da equipe dos Citzens foi repercutida pela imprensa de Inglaterra e França...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:26

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 18:26
Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Nesta quarta-feira, o Manchester City venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1 na partida de ida da semifinal da Champions League. Após o final do confronto, veículos de imprensa de Inglaterra e França repercutiram a virada dos Citzens sobre o PSG.
Veja o mata-mata da Champions LeagueNa França, o jornal 'L'Equipe' diz que 'Paris é azul' após a vitória por 2 a 1 do Manchester City no Parque dos Príncipes. Apesar disso, o periódico elogiou a atuação do zagueiro brasileiro Marquinhos, que marcou o gol do Paris Saint-Germain na partida.
Segundo o jornal 'Le Parisien', 'os parisienses foram afundando gradativamente no segundo ato', e perderam a chance de aumenta a vantagem ainda em uma boa primeira etapa.
Na Inglaterra, a BBC definiu o Manchester City com uma 'excelente exibição' para tomar controle da segunda etapa da partida desta quarta-feira e sair com a vitória. A rede britânica ainda citou 'Neymar desaparecendo e Kylian Mbappé subjugado'.
O jornal 'The Guardian', também com sede na Inglaterra, citou um Paris Saint-Germain que colapsou na segunda etapa para a vitória do Manchester City. O veículo fala sobre a defesa do PSG entregando 'presentes enormes amarrados com laços bonitos'.

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