  • Imprensa europeia repercute classificação do Manchester City para a final da Champions
Imprensa europeia repercute classificação do Manchester City para a final da Champions

LanceNet

04 mai 2021 às 18:30

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 18:30

Crédito: AFP
Nesta terça-feira, o Manchester City venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 0, e classificou-se para a final da Champions League. Após o encerramento da partida, veículos de imprensa de Inglaterra e França repercutiram a vitória dos Citzens.
Veja o mata-mata da ChampionsNa França, o jornal 'L'Equipe' usou a capa 'Paris aprende uma lição' para classificar a vitória do Manchester City nesta terça-feira. O veículo destacou também a ausência do atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, por lesão.
Ainda na capital francesa, o 'Le Parisien' destacou o 'fim dos sonhos para Paris' em sua capa. O jornal, que também destacou a ausência de Mbappé, mostrou os dois gols de Mahrez e destacou que a expulsão de Di María serviu para condenar o PSG.
O The Guardian, da Inglaterra, destaca a atuação de Riyad Mahrez, autor dos dois gols da vitória do Manchester City no Eithad Stadium. O jornal inglês também analisou uma partida bem preparada por Pep Guardiola, treinador da equipe que se classificou para a final.
A BBC, também da Inglaterra, destacou o 'doblete' de Riyad Mahrez na partida desta terça-feira. O veículo de imprensa também elogiou a atuação do zagueiro Rúben Dias, eleito o melhor jogador em campo na vitória do Manchester City por 2 a 0.
Após a vitória, o Manchester City aguarda o vencedor do confronto entre Real Madrid e Chelsea, que ocorre às 16h (de Brasília) desta quarta-feira, para conhecer o seu adversário na final da Champions League.

