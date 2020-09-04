Imprensa espanhola afirma que Messi fará um comunicado nas próximas horas

Crédito: Lluis Gene/AFP

A possível saída de Messi do Barcelona vem agitando o mundo da bola na Espanha. Nesta sexta-feira, os veículos de imprensa, tanto da Catalunha como de Madri, afirmam que o craque argentino fará um comunicado nas próximas horas, se pronunciando pela primeira vez sobre toda polêmica.

Apesar disso, a imprensa espanhola afirma que ainda não se sabe exatamente o que será abordado no comunicado, mas que Messi dará 'sua versão' dos recentes acontecimentos. Será uma nota em resposta à La Liga, que se posicionou a favor do Barcelona em meio briga jurídica entre clube e jogador.

Lionel Messi não se reapresentou nesta semana, como previa o planejamento da diretoria. Ele era aguardado para fazer testes para a Covid-19 no último domingo e começar a treinar na segunda-feira, mas não apareceu.