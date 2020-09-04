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futebol

Imprensa espanhola afirma que Messi fará um comunicado nas próximas horas

Craque irá se pronunciar pela primeira vez sobre todo imbróglio de sua possível saída...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 09:30
Crédito: Lluis Gene/AFP
A possível saída de Messi do Barcelona vem agitando o mundo da bola na Espanha. Nesta sexta-feira, os veículos de imprensa, tanto da Catalunha como de Madri, afirmam que o craque argentino fará um comunicado nas próximas horas, se pronunciando pela primeira vez sobre toda polêmica.
Apesar disso, a imprensa espanhola afirma que ainda não se sabe exatamente o que será abordado no comunicado, mas que Messi dará 'sua versão' dos recentes acontecimentos. Será uma nota em resposta à La Liga, que se posicionou a favor do Barcelona em meio briga jurídica entre clube e jogador.
Lionel Messi não se reapresentou nesta semana, como previa o planejamento da diretoria. Ele era aguardado para fazer testes para a Covid-19 no último domingo e começar a treinar na segunda-feira, mas não apareceu.
Vale lembrar que, na última quinta-feira, o programa “Deporte Cuatro”, da emissora 'Mediaset', garantiu que Messi fica no Barcelona até junho de 2021, quando encerra seu contrato com o Barcelona.

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