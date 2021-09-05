Imprensa argentina repercute paralisação em jogo das Eliminatórias: 'Papelão brasileiro'

Crédito: Reprodução / Diário Olé

Depois da interrupção da partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, a imprensa argentina repercutiu a polêmica. O "Diario Olé", principal jornal esportivo do país, chamou a atitude das autoridades brasileiras de "papelão" ao "pararem o jogo".

+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 - Neste domingo aconteceu um dos maiores papelões do futebol mundial. A Argentina estava jogando sua partida de qualificação contra o Brasil, após uma preparação quente, e após cinco minutos as autoridades sanitárias entraram em campo para levar os quatro jogadores argentinos que jogam na Premier League - disse o jornal.

De acordo com determinações da Anvisa, pessoas que tenham passado pelo Reino Unido 14 dias antes de entrarem no Brasil precisam cumprir uma quarentena. No sábado, o órgão estava investigando o caso, mas horas antes da partida neste domingo a Conmebol contornou a situação.

Brasil e Argentina jogaram apenas os quatro primeiros minutos da partida válida pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas até que o jogo fosse paralisado. Na sequência, depois de muita discussão, a Conmebol informou que a partida foi suspensa.