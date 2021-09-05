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Imprensa argentina repercute paralisação em jogo das Eliminatórias: 'Papelão brasileiro'

Capa do 'Diario Olé' critica agentes da Anvisa e diz que pela primeira vez um oficial de fora da partida interviu no jogo. Partida foi suspensa logo em sequência pela Conmebol...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 17:26

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2021 às 17:26
Crédito: Reprodução / Diário Olé
Depois da interrupção da partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, a imprensa argentina repercutiu a polêmica. O "Diario Olé", principal jornal esportivo do país, chamou a atitude das autoridades brasileiras de "papelão" ao "pararem o jogo".
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 - Neste domingo aconteceu um dos maiores papelões do futebol mundial. A Argentina estava jogando sua partida de qualificação contra o Brasil, após uma preparação quente, e após cinco minutos as autoridades sanitárias entraram em campo para levar os quatro jogadores argentinos que jogam na Premier League - disse o jornal.
De acordo com determinações da Anvisa, pessoas que tenham passado pelo Reino Unido 14 dias antes de entrarem no Brasil precisam cumprir uma quarentena. No sábado, o órgão estava investigando o caso, mas horas antes da partida neste domingo a Conmebol contornou a situação.
Brasil e Argentina jogaram apenas os quatro primeiros minutos da partida válida pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas até que o jogo fosse paralisado. Na sequência, depois de muita discussão, a Conmebol informou que a partida foi suspensa.
- Por decisão do árbitro da partida, a partida organizada pela Fifa, entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, está suspensa - disse a entidade Sul-Americana.

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