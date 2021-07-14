Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Imprensa argentina 'reclama' de gol anulado do Boca pelo VAR

O Diário Olé afirmou em sua versão online, que tiraram o gol do Boca em La Bombonera...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 22:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2021 às 22:20
Crédito: O periódico argentino questionou a pressão que Nacho teria feito ao árbitro Andres Rojas durante a revisão do gol de Diego González-(Divulgação/Conmebol
O empate por 0 a 0 no primeiro duelo entre Boca Juniors e Atlético-MG, pelas oitavas de final da Libertadores,não foi bem aceito pelo principal jornal esportivo do país vizinho, o Diário Olé. A reclamação é pelo gol de Diego González aos 33 minutos do primeiro tempo, anulado pelo VAR. O periódico hermano deu o “berro”. -Tiraram o gol do Boca. O escandaloso gol anulado do Boca - diziam duas manchetes no site do Olé. Sempre irreverente, mas defensor ferrenho dos times argentinos, o Olé comentou que houve uma pressão de Nacho Fernández enquanto ele fazia a revisão do lance do gol no monitor do VAR. .-Nacho Fernández apressou o árbitro no monitor VAR! O ex-River, em uma partida especial, falou muito e até perseguiu o juiz para anular o 1 a 0 do Boca-disse publicação. Com a igualdade, os dois times tentam evitar novo empate sem gols no duelo de volta, no dia 20 de julho, terça-feira, às 19h15,no Mineirão, para não terem de decidir a vaga às quartas de final nos pênaltis. Um empate com gols, quem avança é o Boca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados