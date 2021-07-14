Imprensa argentina 'reclama' de gol anulado do Boca pelo VAR

O empate por 0 a 0 no primeiro duelo entre Boca Juniors e Atlético-MG, pelas oitavas de final da Libertadores,não foi bem aceito pelo principal jornal esportivo do país vizinho, o Diário Olé. A reclamação é pelo gol de Diego González aos 33 minutos do primeiro tempo, anulado pelo VAR. O periódico hermano deu o “berro”. -Tiraram o gol do Boca. O escandaloso gol anulado do Boca - diziam duas manchetes no site do Olé. Sempre irreverente, mas defensor ferrenho dos times argentinos, o Olé comentou que houve uma pressão de Nacho Fernández enquanto ele fazia a revisão do lance do gol no monitor do VAR. .-Nacho Fernández apressou o árbitro no monitor VAR! O ex-River, em uma partida especial, falou muito e até perseguiu o juiz para anular o 1 a 0 do Boca-disse publicação. Com a igualdade, os dois times tentam evitar novo empate sem gols no duelo de volta, no dia 20 de julho, terça-feira, às 19h15,no Mineirão, para não terem de decidir a vaga às quartas de final nos pênaltis. Um empate com gols, quem avança é o Boca.