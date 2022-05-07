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Importante em 2021, Rigoni vive má fase no São Paulo, e torcida questiona

Pouco utilizado por Rogério Ceni, o jogador argentino não está apresentando um bom rendimento nos últimos tempos com a camisa do São Paulo...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 08:00
Titular no empate do São Paulo por 0 a 0 contra o Everton na última quinta-feira (5), em partida válida pela Copa Sul-Americana, Rigoni foi bastante criticado pela torcida durante o jogo devido ao seu baixo rendimento. GALERIA> Quais clubes tiveram superávit e déficit no futebol brasileiro em 2021? ConfiraTABELA> Veja classificação do São Paulo no Campeonato Brasileiro 2022Durante a partida contra a equipe chilena, o atacante errou alguns passes e quase foi o responsável por um gol contra, o que levantou uma discussão nas redes sociais entre os torcedores que questionam o porquê do argentino não estar rendendo bem sob o comando de Rogério Ceni nesta temporada, uma vez que em 2021 suas atuações eram muito superiores. Muitos inclusive pedem para que "volte a jogar futebol como jogava com Crespo".
- O Rigoni do Crespo valia uns 50 milhões. O do Ceni não vale 5. O que mudou? Chances ele teve e muitas! - disse um dos torcedores no Twitter, após o confronto. Em 2021, Rigoni encerrou a temporada como vice-artilheiro do São Paulo, com um total de 11 gols marcados em 38 partidas disputadas. Além do bom número de gols, também era uma das principais opções entre os titulares.
Na temporada passada, esteve presente em doze vitórias, 14 empates e doze derrotas. Porém, em 2022 o cenário mudou. Com poucas chances até o momento, jogou 19 das 27 rodadas do Tricolor paulista, sendo nove como titular apenas, com dois gols, o último deles marcado em confronto com o Botafogo-SP ainda pelo Campeonato Paulista.Assim, um dos maiores focos do camisa 7 é recuperar o seu espaço entre os titulares de Rogério Ceni, já que cada vez mais é escalado com equipes alternativas para rodadas que buscam preservar o elenco principal. No ano passado, Rigoni era peça decisiva do São Paulo. Como, por exemplo, no jogo de volta contra o Racing, pelas oitavas de final da Libertadores 2021, onde o Tricolor paulista venceu por 3 a 1, com dois gols do argentino. O duelo foi responsável por garantir a passagem da equipe brasileira para as quartas de final do torneio. Esta, inclusive, foi a sua primeira partida em uma Copa Libertadores.O São Paulo volta a campo no domingo (8) contra o Fortaleza, às 19h, na Arena Castelão. A partida será válida pelo Campeonato Brasileiro. Como o camisa 7 atuou no Chile, pela Sul-Americana, há grandes chances que não seja relacionado como titular no Ceará.
Crédito: Rigonifoivice-artilheirodoSãoPauloem2021(Foto:MARTINBERNETTI/AFP

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