Immobile quer encerrar carreira na Lazio e revela renovação próxima

Artilheiro da Serie A de 19/20, Ciro Immobile revelou o desejo de encerrar sua carreira na Lazio. Em entrevista ao "Corrierre dello Sport", o atacante disse que está próximo de uma renovação até 2025. - O meu objetivo é ficar na Lazio para sempre. A renovação será por três anos, por isso, o contrato expira em 2025, quando tiver 35 anos - disse.