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futebol

Immobile quer encerrar carreira na Lazio e revela renovação próxima

Atacante italiano foi sondado pelo Napoli, mas a negociação não se concretizou...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 12:26

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 12:26

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
Artilheiro da Serie A de 19/20, Ciro Immobile revelou o desejo de encerrar sua carreira na Lazio. Em entrevista ao "Corrierre dello Sport", o atacante disse que está próximo de uma renovação até 2025. - O meu objetivo é ficar na Lazio para sempre. A renovação será por três anos, por isso, o contrato expira em 2025, quando tiver 35 anos - disse.
Immobile também admitiu contatos do Napoli, mas que o acordo nunca chegou a ocorrer.
- É a cidade onde nasci, sempre segui o Nápoles com afeto. Mas o que a Lazio me ofereceu não tem preço - confessou.

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